Oy hırsızlığını önlemek için!

14 Mayıs Seçimlerindeki “Oy hırsızlıkları ve şaibeleri” gün yüzüne çıkmış, her yerden çok kötü kokular geliyor. Nitekim biz de, “Bu yazı, seçim işlemi devam ederken, sürpriz veya bilgisayar oyunları ile başka şekilde sonuçlanabileceğine” dikkat çekmiştik.

Çok ciddi iddialara göre, veri tabanına müdahale alanı açılmış. Adamlar bilgisayar başından ıslak imzalara falan gerek kalmadan istediği gibi oynamışlar.

Şöyle düşünenler de az değil: “Bu iktidar döneminde ihale, vergi yolsuzlukları, araştırma komisyonlarının reddi, vs. ayyuka çıkmış. Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını çalanlar oy da çalar! Çünkü, iktidarı kaybederlerse hesap vereceklerini biliyorlar!” AKP, iddia ettiği gibi gerçekten samimi, dürüst ise, su-i zan ve suistimalleri önlemeli. Teklifimiz şu: Sandıkta sayım işlemi bitince, müşahitlerin de gözü önünde sonuçlar kamera ve videoya alınsın; ilgili mercilerle paylaşılsın! Bunun dayanağı Kur’an. Bediüzzaman, Neml Suresi’nin 40. âyetini tefsir ederken, “Hz. Süleymanvari adalet için kamera sistemi” öngörüyor:

“Hem vâki’dir ki, risâletiyle beraber saltanatla müşerref olan Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm, hem mâsumiyetine, hem de adâletine medâr olmak için, pek geniş olan aktâr-ı memleketine bizzat zahmetsiz muttalî olmak ve raiyyetinin ahvâlini görmek ve dertlerini işitmek, bir mu’cize sûretinde Cenâb-ı Hak ihsan etmiştir. Demek, Cenâb-ı Hakka itimad edip, Süleyman Aleyhisselâmın lisân-ı ismetiyle istediği gibi, o da lisân-ı istidadıyla Cenâb-ı Haktan istese ve kavânîn-i âdetine ve inâyetine tevfîk-ı hareket etse, ona dünya bir şehir hükmüne geçebilir. Demek, taht-ı Belkıs Yemen’de iken, Şam’da aynıyla veyahut sûretiyle hazır olmuştur, görülmüştür. Elbette, taht etrafındaki adamların, sûretleri ile beraber sesleri de işitilmiştir.

“İşte, uzak mesafede, celb-i sûrete ve savta haşmetli bir sûrette işaret ediyor ve mânen diyor: “Ey ehl-i saltanat! (İktidardakiler) Adâlet-i tâmme yapmak isterseniz, Süleymanvârî, rûy-i zemini etrafıyla görmeye ve anlamaya çalışınız. Çünkü, bir hâkim-i adâletpîşe, bir padişah-ı raiyyetperver, aktâr-ı memleketine her istediği vakit muttalî olmak derecesine çıkmakla mesûliyet-i mâneviyeden kurtulur veya tam adâlet yapabilir.” (Sözler, Enst./inter., s. 233.)

Samimi, dürüst, yani gerçek dindar böyle yapar!..

