"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Öyle diyenlere bunları söylüyorum

Ali FERŞADOĞLU
08 Nisan 2023, Cumartesi
“CHP iktidara gelirse, şöyle kötü olacak, böyle şer olacak?” diye söze başlayıp, halen AKP taraftarı ve muhibbi olanlara şöyle diyorum: İktidara hak, hürriyet, adalet, meşrutiyet/demokrasi, parlamenter sistem diyen Millet İttifakı gelecek.

Saniyen, toptancılık yapıp yüz binlerce masumu cezalandırmak zulümdür; enflasyon ve zamlarla milletin parasını çalmak da zulümdür. “Zalim, müfteri ve gaddarları desteklemek, alkışlamak ise, zulümlerine ortak olmaktır! Eleştirip ikaz ederseniz belki ma’füvsünüz!..”

İkinci olarak söylediğim şey şudur: “Hastalandığında uzman doktora, cihaz bozulduğunda servisine götürürsün, değil mi? Dinin siyasetini kime sormalısın?”

“Aklım var, olayları takip ediyor, ölçüp-biçiyorum, dindar olan lideri desteklerim!”

“İşte öyle değil! Kur’an’a göre kendi akıl fenerinle hareket edemezsin. Meali, ‘Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.” (Nahl Suresi, 43.) şeklinde olan ayete göre hareket edeceksin. “İlim sahipleri kimdir?” sorusunu da Kur’an ve Peygamberimize (asm) soracaksın. “İlimde derinlik sahibi” (Al-i İmran Suresi, 7.) müçtehid ve müceddidlerdir. 

Ve ‘Muhakkak ki Allah, bu ümmete her yüz sene başında dinini yenileyen bir müceddid gönderir.” (Ebû Dâvûd, Melâhim, 1.) hadis-i şerife göre müceddidlerdir. Öyle ise, evvela zamanımızın müceddidi Risale-i Nur’a soracaksın.

Siyaset hakkında bir şeyler öğrenmek için tüm siyasi, içtimai, ekonomik meseleleri halletmiş olan “Siyaset tabiblerinin reçetesi Münazarat” başta olmak üzere, Hutbe-i Şamiye, Divan-ı Harb-i Örfi, Sünuhat, Emirdağ, Kastamonu, Barla lahikaları (Beyanat ve Tenvirler), Şualar, hatta Mektubat (ki, lahikalar 27. Mektuptur)” isimli kitapları veya birkaçını okumalısın ki yanlışa sapmayasın. 

Okunma Sayısı: 167
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye, koyu bir karanlıktan geçiyor

    Ramazan ayında su dengesi ihmal edilmemeli

    Aile Hekimleri: Tükeniyoruz

    Arsene Wenger'den depremzedeler için yardım çağrısı

    'Afrikalıların yüzde 48'i sağlık hizmetlerine erişemiyor'

    Kanada'da buz fırtınası alarmı! 2 kişi öldü, 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı

    Taylandlılar depremzedeler için 1 milyon dolar topladı - "İslam'ın buyurduğu gibi iyiliği tüm dünyaya yaymalıyız"

    130 bin Müslüman cuma namazını Mescid-i Aksa’da kıldı

    İsrail, İngiltere'de de protesto edildi - 'Filistinliler haklarını elde edene kadar devam etmeliyiz'

    Müslüman polislerden iftar yemeği

    Oruç İslam’ın gerçek yüzünü gösteriyor

    Suriyeli yetimler iftarda buluştu

    UNIFIL: İsrail ve Lübnan sınırındaki durum çok tehlikeli

    Fransa yeniden sokakta - 111 kişi gözaltına alındı

    Elektrikli satışları 4 kattan fazla arttı

    "Akıllı cihazlarda gizlilik tercihlerinizi belirleyin"

    3 bin 500 metruk bina tehlike arz ediyor

    Bingöl merkezde 4,5 büyüklüğünde deprem

    Millet İttifakı, İsrail’in Gazze saldırısını kınadı

    'Amerika, Afganistan'da sonu olmayan bir savaşa saplanmıştı'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İBB’nin “Birlik Sofrası”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Ramazan ayında su dengesi ihmal edilmemeli
    Ali FERŞADOĞLU

    Öyle diyenlere bunları söylüyorum
    Sebahattin YAŞAR

    Bu gençler ‘başka gençler!’
    Mehmet ÇETİN

    Terzi Mehmet Ağabeye dualar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet Cemil Çökren

    Gündüzü oruçla, geceyi de ibadetle geçir
    Ali HAKKOYMAZ

    Hayata dönüş denemeleri
    H. Muharrem OKUR

    ‘Eserler imdadıma yetişti’

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.