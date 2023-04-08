Öyle diyenlere bunları söylüyorum

“CHP iktidara gelirse, şöyle kötü olacak, böyle şer olacak?” diye söze başlayıp, halen AKP taraftarı ve muhibbi olanlara şöyle diyorum: İktidara hak, hürriyet, adalet, meşrutiyet/demokrasi, parlamenter sistem diyen Millet İttifakı gelecek.

Saniyen, toptancılık yapıp yüz binlerce masumu cezalandırmak zulümdür; enflasyon ve zamlarla milletin parasını çalmak da zulümdür. “Zalim, müfteri ve gaddarları desteklemek, alkışlamak ise, zulümlerine ortak olmaktır! Eleştirip ikaz ederseniz belki ma’füvsünüz!..”

İkinci olarak söylediğim şey şudur: “Hastalandığında uzman doktora, cihaz bozulduğunda servisine götürürsün, değil mi? Dinin siyasetini kime sormalısın?”

“Aklım var, olayları takip ediyor, ölçüp-biçiyorum, dindar olan lideri desteklerim!”

“İşte öyle değil! Kur’an’a göre kendi akıl fenerinle hareket edemezsin. Meali, ‘Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.” (Nahl Suresi, 43.) şeklinde olan ayete göre hareket edeceksin. “İlim sahipleri kimdir?” sorusunu da Kur’an ve Peygamberimize (asm) soracaksın. “İlimde derinlik sahibi” (Al-i İmran Suresi, 7.) müçtehid ve müceddidlerdir.

Ve ‘Muhakkak ki Allah, bu ümmete her yüz sene başında dinini yenileyen bir müceddid gönderir.” (Ebû Dâvûd, Melâhim, 1.) hadis-i şerife göre müceddidlerdir. Öyle ise, evvela zamanımızın müceddidi Risale-i Nur’a soracaksın.

Siyaset hakkında bir şeyler öğrenmek için tüm siyasi, içtimai, ekonomik meseleleri halletmiş olan “Siyaset tabiblerinin reçetesi Münazarat” başta olmak üzere, Hutbe-i Şamiye, Divan-ı Harb-i Örfi, Sünuhat, Emirdağ, Kastamonu, Barla lahikaları (Beyanat ve Tenvirler), Şualar, hatta Mektubat (ki, lahikalar 27. Mektuptur)” isimli kitapları veya birkaçını okumalısın ki yanlışa sapmayasın.