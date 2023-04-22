"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 NİSAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Öyle kirletti ki, Türkiye’nin bütün suları aksa temizleyemez!

Ali FERŞADOĞLU
22 Nisan 2023, Cumartesi 11:11
“Sultan Süleyman Kanunî, kesretli kırk çeşme sularını İstanbul’a getirdiği vakit, Şeyhülislâm Zenbilli Ali Efendi ona demiş: ‘Hilâf-ı şeriat kanunları Avrupa’dan getirdiğin cihetle, İstanbul’a öyle bir bok sıçtın ki, o getirdiğin suların cümlesi üzerinden akıp geçse yüz senede temizleyemez." (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 143.)

Bunlar, “Şer‘îliği tartışılan mîrî arazinin ve icâreteynli vakıfların sınırsız, süreli kira akdiyle işletmeye verilmesi, gedik müessesesi ve irsadî vakıflar da denen tahsisât kabiilinden vakıfların kabülü gibi” mes’elelerdir. (bkz. Akgündüz, Ahmet, Osmanlı Kanunnameleri, c. I, sh. 238 vd.)

● “Zina yasası ile 'evlilik dışı' ilişkileri suç olmaktan çıkarmış. (12.10.2004’te Resmi Gazete'de yayınlanmış)

● Yüzbinlerce masumu hapse atmış, mal-mülk, maaş, iş ve şirketlerine el koymuş.

● Meclis, Danıştay, Sayıştay ve sair kontrol mekanizmalarını etkisizleştirmiş.

● Hırsızlık, rüşvet, yolsuzluk almış başını gitmiş! İhale kanununu 191 kez, değiştirmiş! Enflasyonu azdırmış, ekonomiyi çökertmiş!

● “Avrupa bizi kıskanıyor!” diye toplumu aldatmış, oyalamış, boyalamış!

● Yüzlerce milyar dolar deprem ve özelleştirme paralarını yandaşlara dağıtmış!

● Alkol-içki fabrikaları çoğaltılmış (Eski başbakanlardan Binali Yıldırım, Tekirdağ’da yaptığı konuşmada, 2002’de iktidara geldiğimizde 2 şarap fabrikası vardı, biz 18’e çıkardık’ demişti)

● Domuzu kasaplık hayvan statüsüne sokmuş.

● Ortadoğuyu, bilhassa Filistin’i kan gölüne çevirip, masum çoluk-çocuk, kadınları hapsedip, katleden İsrail ile dost olup ilişkileri en yüksek seviyelere çıkarmış.

● “Hak, hürriyet, adalet, refah, barış ve medeniyet” projesi olan AB’ne girişi durdurmuş; Deccalizmin/Süfyanizmin, Kemalizmin müstebit anayasa, kanun, eğitim, ekonomik sistemini uygulamış! Daha sayalım mı?

● “Anayasanın 10’uncu maddesinde düzenlenen eşitlik prensibine aykırı olan “sözlü sınav” uygulamasını getirmiş, yüz binlerce insana haksızlık etmiş, işe ehil olmayanları almış.

AKP, toplumu, ülkeyi bu saydıklarımızla öyle kirletmişi ki, yukarıda bazılarını sıraladığımız kirlerin onda birisini bile bazı icraatları temizleyebilir mi?!

Okunma Sayısı: 1548
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • S.topuz

    22.4.2023 19:35:50

    "Daha sayalım mı?" diye de sorulur mu be Muhterem? Ne varsa hepsini sayıp, ortaya DÖKMELİ ki "MASKE" düşsün, bütün SİHİRLER bozulsun ve VATANDAŞLARIN basîreti ve feraseti açılsın, önünü ve YÖNÜNÜ görebilsin inşaallah! "Mavi MARMARA" insanî yardım GEMISINE Zalim SİYONİSTLERİN SALDIRISINI ve KATİLLERİN AFFEDİLİP, MAHKEME ÖNÜNE ÇIKMASINA ENGEL OLUNDUĞUNU da yazmayı sakın unutmayın! "BOP" Projesiyle ilgili meseleleri de! Kem-alizmin ömrünün uzatılması da dahil! Ve DEVLETİN tüm imkanlarını kullanarak ve tüyü bitmemiş yetim Vatandaşların HAK ve hukuklarını çiğneyerek, SEÇİM PROPAGANDASI YAPMAK ve Meydanlarda 200 Liralık BAKNOTLARDAN dağıtmak HAKSIZLIK DEĞİL Mİ? Nerede Kaldı Hazreti ÖMER'in r.a ADİL ADALETİ?...Bu şekil ve uygulamalarla ne ADALATİN "A"sı, ne de "KALKINMANIN" "K"sı olamayacağını yaşayarak görmedik miii?

  • Hüseyin İlhan

    22.4.2023 14:45:26

    Aziz üstadımızın 'HAK'kın hatırı alidir,hiçbir hatıra feda edilmez,düsturuna asırlar önce bihakkın padişaha karşı gösteren bir alim ile diğer taraftan bu veciz ifadeyi bildiği halde makam v emevki için yanlşları görmeyeen,duymayan üç maymunu oynayan sözde makam sahibi ne acı değilmi.

  • Hüseyin İlhan

    22.4.2023 14:42:57

    Kanuni Sulatan Süleyman gibi bir padişah için Zenbilli Ali efendi böyle bir ikazda bulundu ise acep o makam ve mevkiye yakın pozisyonda olan adaşı Ali efendi bu müslüman milletin hanesine,ticaretine faiz haramını musalalt edip yerleştiren,teşvik ve destekleyene neleer neler demesi gerekirken neden tek kelime edemez. Z.Ali efendi o makama padişah tarafından,adaşı Ali ise sözde seçimle gelen eşhas tarafından seçilirken yitip giden nedir.Hak-adalet ve inancın temsilcisi olarak yüce rabbimizden başak hiçbir kişi,güçten emir almamak diyebiliriz.Zenbilli efendi 6 asır önce daha hür,dinin izzetişerefini daha layıkıyla temsil eden bir alim imiş demkki.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Trakya'daki barajlarda son durum?

1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında deprem bölgesindeki illerde telafi programı yapılacak

Yozgat Bozok Üniversitesi'nden kuraklığa karşı örnek adım

İkinci ara tatil sona erdi

USGS: Yeni Zelanda'da 7,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Meb’us hürdür, hiçbir tesir altında olmamak gerektir

İkinci elde hareket var

Yaşanabilir bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz

Galatasaray'la Fatih Karagümrük arasında 3-3'lük beraberlik

Sudan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor

Faruk Fatih Özer tutuklandı

Sağduyu galip gelecek

Türkiye’de 2,6 milyon çocuk, işgücü olarak kullanılıyor

Texas'da Bayram coşkusu - 9 bin kişiyle stadyumda Bayram namazı kılındı

Bosna Hersek "Şehitler Günü"nde binlerce şehit dualarla ve hasretle yad edildi

Malatya'daki ağır hasarlı binaların askı süresi 6 Mayıs'ta tamamlanacak

Ukrayna, Rus ordusunun ihtiyaçlarını karşılayan 322 işletmeye yaptırım uygulayacak

Herzog: Yaşadığımız kriz, ülke tarihinin "en ciddi'', ''en tehlikeli'' krizi

Polonya, Almanya'dan istediği "savaş" tazminatı için Türkiye ile de görüşecek

YSK, yurt dışına heyet gönderecek

En Çok Okunanlar

Yeni Asya'dan Size

Neden Millet İttifakı?
Mehmet KARA

Bir değil, iki değil, 15 değil, 24 kez
Süleyman KÖSMENE

Hilmi Uran’a mektup üzerine
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Hüseyin GÜLTEKİN

Ne zaman uyanacaksınız?
Ali FERŞADOĞLU

Meczup siyasilerin arkasından gidilir mi?!
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
M. Said ZEKİ

“Rabbim verdiğin mesajı aldım!”
İlimdar Kaya

Bediüzzaman’ı anlamak
Genel

Meb’us hürdür, hiçbir tesir altında olmamak gerektir

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.