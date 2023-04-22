Öyle kirletti ki, Türkiye’nin bütün suları aksa temizleyemez!

“Sultan Süleyman Kanunî, kesretli kırk çeşme sularını İstanbul’a getirdiği vakit, Şeyhülislâm Zenbilli Ali Efendi ona demiş: ‘Hilâf-ı şeriat kanunları Avrupa’dan getirdiğin cihetle, İstanbul’a öyle bir bok sıçtın ki, o getirdiğin suların cümlesi üzerinden akıp geçse yüz senede temizleyemez." (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 143.)

Bunlar, “Şer‘îliği tartışılan mîrî arazinin ve icâreteynli vakıfların sınırsız, süreli kira akdiyle işletmeye verilmesi, gedik müessesesi ve irsadî vakıflar da denen tahsisât kabiilinden vakıfların kabülü gibi” mes’elelerdir. (bkz. Akgündüz, Ahmet, Osmanlı Kanunnameleri, c. I, sh. 238 vd.) ● “Zina yasası ile 'evlilik dışı' ilişkileri suç olmaktan çıkarmış. (12.10.2004’te Resmi Gazete'de yayınlanmış) ● Yüzbinlerce masumu hapse atmış, mal-mülk, maaş, iş ve şirketlerine el koymuş. ● Meclis, Danıştay, Sayıştay ve sair kontrol mekanizmalarını etkisizleştirmiş. ● Hırsızlık, rüşvet, yolsuzluk almış başını gitmiş! İhale kanununu 191 kez, değiştirmiş! Enflasyonu azdırmış, ekonomiyi çökertmiş! ● “Avrupa bizi kıskanıyor!” diye toplumu aldatmış, oyalamış, boyalamış! ● Yüzlerce milyar dolar deprem ve özelleştirme paralarını yandaşlara dağıtmış! ● Alkol-içki fabrikaları çoğaltılmış (Eski başbakanlardan Binali Yıldırım, Tekirdağ’da yaptığı konuşmada, 2002’de iktidara geldiğimizde 2 şarap fabrikası vardı, biz 18’e çıkardık’ demişti) ● Domuzu kasaplık hayvan statüsüne sokmuş. ● Ortadoğuyu, bilhassa Filistin’i kan gölüne çevirip, masum çoluk-çocuk, kadınları hapsedip, katleden İsrail ile dost olup ilişkileri en yüksek seviyelere çıkarmış. ● “Hak, hürriyet, adalet, refah, barış ve medeniyet” projesi olan AB’ne girişi durdurmuş; Deccalizmin/Süfyanizmin, Kemalizmin müstebit anayasa, kanun, eğitim, ekonomik sistemini uygulamış! Daha sayalım mı? ● “Anayasanın 10’uncu maddesinde düzenlenen eşitlik prensibine aykırı olan “sözlü sınav” uygulamasını getirmiş, yüz binlerce insana haksızlık etmiş, işe ehil olmayanları almış. AKP, toplumu, ülkeyi bu saydıklarımızla öyle kirletmişi ki, yukarıda bazılarını sıraladığımız kirlerin onda birisini bile bazı icraatları temizleyebilir mi?!

Okunma Sayısı: 1548

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.