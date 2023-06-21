Özel günler, çocuklar ve babalar

Günümüz teknoloji ve cazibedar dünya fantaziyeleri canavarlarından “günümüz ve ömrümüzü” şöyle kurtarabiliriz:

Dünya hadiseleri ve günlere “Kur’an’i, Nebevi ve Risale-i Nur perspektifinden” bakmak! Zira, her meseleye dair doğru, prensipler vardır. Böylece en muhafazakâr toplumlarda bile yeni tüketim kalıplarının oluşmasına yol açan özel günlerin dünyevileştirmesinden kurtuluruz!

Müslüman, özel günlere İlâhi manalar çerçevesinde bakar, kutlar ve baktırır. Sevgi, Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma gibi isimlere değil, sıfatlaradır: Alim, anne-baba, sanatkar, merhametli, yardımsever vs., vs. “Hem de bir adam zâtı için sevilmez. Belki muhabbet, sıfat veya sanatı içindir.”1

Dünyada kutlanan ve Müslümanlarca da kabul edilen özel günlere de müspet çerçevede bakmak, niçin meşru olmasın? Bunların gayr-i müslimler tarafından başlatılması onu gayr-i meşru kılmaz. Zira, gayr-i müslimlik sıfatı ilme, sanata, tekniğe sirayet etmez!

Özel gün ve Babalar Günü’ne de bu manalar çerçevesinde bakarız ve baktırabiliriz. “Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olsun istedi. Çünkü babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüştü.” Bu iyi bir sıfat, iyi bir hareket, iyi bir baba figürüdür. Öyle ise bizim de babalar gününe bu ve şu mânâlar çerçevesinde bakıp kutlatmamız gerekmez mi?

“Mâdem peder kimseyi değil, yalnız veledinin kendinden daha ziyâde iyi olmasını ister; ona mukabil, veled dahi pedere karşı hak dâvâ edemez. Demek vâlideyn ve veled ortasında fıtraten sebeb-i münâkaşa yok. Zîrâ münâkaşa, ya gıpta ve hasedden gelir. Pederde oğluna karşı o yok. Veya münâkaşa, haksızlıktan gelir. Veledin hakkı yoktur ki, pederine karşı hak dâvâ etsin. Pederini haksız görse de, ona isyan edemez. Demek, pederine isyan eden ve onu rencide eden, insan bozması bir canavardır.”2

“Baba ne kadar haksız da olsa, oğul, onun rızâsını tahsil etmeye mecburdur. Oğul da ne kadar serkeş de olsa, baba, şefkat-i fıtriyesini ona karşı esirgemez ve esirgememeli.”3

Dipnotlar:

1- Münazarat, Enst./inter., s. 70-71.; 2- Sözler, Enst./inter., s. 583.; 3- Emirdağ Lâhikası-I, Enst./inter., s. 88.