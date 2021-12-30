Özel işlerini Haço’ya yaptıran dindarlar!

Bediüzzaman, emaneti, işi, liyakat sahibine vermeyi emreden âyeti tefsir ederken şöyle der:

“Sual: Bazı nâs, senin gibi mânâ vermiyorlar. Hem de bazı Jön Türklerin a’mâl ve etvârı pis tefsir ediliyor. Zira bazı Ramazan’ı yer, rakı içer, namazı terk eder. Böyle, Allah’ın emrinde hıyanet eden, nasıl millete sadâkat edecektir?

“Cevap: Evet, neam, hakkınız var. Fakat hamiyet ayrı, iş ayrıdır. Bence bir kalb ve vicdan fezâil-i İslâmiye ile mütezeyyin olmazsa, ondan hakikî hamiyet ve sadâkat ve adalet beklenilmez. Fakat iş ve san’at başka olduğu için, fâsık bir adam güzel çobanlık edebilir. Ayyaş bir adam, ayyaş olmadığı vakitte iyi saat yapabilir. İşte, şimdi salâhat ve mahareti (dindarlık ve uzmanlığı), tâbir-i âharla fazileti ve hamiyeti, nur-u kalb ve nur-u fikri cem edenler vezaife (kalp nuru ile düşünce ışığı, aydınlığını bir araya getirenler işlere) kifayet etmezler. Öyleyse, ya maharettir veya salâhattir (ya dindarlığı veya sanatı, liyakati tercih edeceğiz). San’atta maharet ise müreccahtır.” (Münâzarât, s. 56)

Aslında Müslümanların en avamı bile, özel işlerini “ehline” veriyor. Evinin planını inşaat mühendisine, mimara, yapımını ustaya; elbisesinin dikimini terziye veriyor. Dindar şoför, kaptan, mühendis aramıyor!

Peki, neden müdürlükten cumhurbaşkanlığına kadar “idarecilik, devlet işlerinde” acemi, liyakatsiz yakınını, sözde dindarı tercih ediyor? İşlerin düzgün gitmemesi ve krizlerin büyük bir sebebi işi ehline vermemek değil mi?

Keşke “emaneti, yönetimi, işleri ehline verin” mealindeki âyeti şöyle de tefsir eden Bediüzzaman’ı dinleseydik: “Saati yapmakta veyahut makineyi işletmekte, sanatkâr bir Haço ve Berham’ın reyi mûteberdir; Şeriat reddetmediği gibi, Meclis-i Mebusândaki mesâlih-i siyâsiye ve menâfi-i iktisâdiye dahi ekserî bu kâbilden olduğundan, reddetmemek lâzım gelir.” (Münâzarât, s. 41)

Risale-i Nur’u bilmeyenlerin böyle yapmasını bir derece anlamak mümkün! Ancak, Risale-i Nur’u okuyanların Risale-i Nur’un mesleğine ters düşmelerinin sebebini anlamak zordur. Üstadımız, “Risale-i Nur’u anlayarak ve kabul ederek okuyan…” diyerek bu müşkülümüzü de halletmiş. Demek ki, okumak başka, anlamak başka, kabul etmek başkadır!