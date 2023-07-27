“Porsiyonları küçültelim” ki, sağlıklı kalalım!

Bizzat yaşayarak biliriz ki, doktor hastalıkları doğru teşhis ile doğru tedavi yapmazsa, daha da fenalaşır veyahut hastalıklar kronik hale gelir! Doktor hazık, uzman olmalı; aksi halde “yarım doktor candan, yarım hoca dinden eder!”

İşte İslam alemi ve ülkemiz tam olarak da bu durumu yaşıyor. Hastalıklarımızın teşhis ve tedavisi “siyasetçi”lerde zannediliyor! Bediüzzaman, günümüz Müslümanlarını bizzat teşhis eder; Kur’an ve Sünnet-i Seniyye hastane ve eczanesinden tedavi metotları ve ilaçlarını bulur. Bu hastalıklar da, “Ye’sin, ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi. Sıdkın hayat-ı içtimaiye-i siyasiyede ölmesi. Adâvete muhabbet. Ehl-i imanı birbirine bağlayan nuranî rabıtaları bilmemek. Çeşit çeşit sarî (bulaşıcı) hastalıklar gibi intişar eden istibdat. Menfaat-i şahsiyesine himmeti hasretmek.”- Hutbe-i Şâmiye, s. 27.

Burada, 2. hastalık, “Sıdkın (doğruluğun, dürüstlüğün) hayat-ı içtimaiye-i siyasiyede ölmesi” maddesi üzerinde duracağız. Doğruluk, dürüstlük aile hayatından başlayıp sosyal hayatın bütün katmanlarına kadar devam eder. “Sıdkın hayat-ı içtimaiye-i siyasiyede ölmesi”ne bakar mısınız? Sayın Erdoğan demişti ki, “Bu yüzükten başka bir şeyim olursa bilinki haramdır! Fakir, çalmasını bilmediği için fakirdir!” Buyurun, atlara, katlara, yatlara! “15 sene önce (2003, yazıyla iki bin üç) evlerde fırın buzdolabı bulabiliyor muyduk?” Yani bunlar “Biz ürettik!” diyor! 25 yaş üstü milyonlar bilir ki ve beyaz eşya sektörü raporu da der ki; “İlk beyaz eşya 1955 yılında İstanbul Sültüce’de, ilk yerli çamaşır makinesi 1959’da, ilk yerli buzdolabı 1960’da Başbakan Adnan Menderes zamanında üretildi. 1963’de ilk yerli fırın; 1974’de ilk yerli tam otomatik çamaşır makinesi... “2 Aralık 2019’daki bir konuşmasında, ‘Bunlar Halk Bankası’nı dolandırmaya kalkıyorlar!’ demiş ve Mehmet Şimşek’i de saymıştı. 2023’te ise, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atadı!

Demişti ki, “Nass (Kur’an ve Sünnetin hükümleri) varken bize ne oluyor, kimse bizden faizlerin yükseltilmesini beklemesin, biz nass’lara uyarız!” “Sıdkı (dürüstlüğü) öldürdü!

Vatandaşa ne diyorlar: “Porsiyonları ufaltalım!” Mesela, biz kestane balını, manda yoğurdunu ve Medine hurmasını büyük tepside değil, küçültüp ufak tabaklarda yiyoruz. Kepçe ile değil, kaşıklarla ufak ufak yiyoruz! Siz de makarnayı öyle yapın!

Dürüstlük bunun neresinde?