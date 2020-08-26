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26 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

“Pre Frontal Kortex” ve gençlik

Ali FERŞADOĞLU
26 Ağustos 2020, Çarşamba
Psikiyatri profesörü Nesrin Dilbaz’ın ön beynimizin temel fonksiyonları hakkında verdiği bilgilerin bir kısmını şöyle aktarmıştık:

“Ön beynimiz: Yönetici işlevler, ‘kafadaki polis’, odaklanma, dürtü kontrolü, muhakeme, planlama ve organizasyon, empati, en önemlisi içgörü (basiret, feraseti) sağlar. Beyin hariç bütün organlarımız anne karnında gelişimini tamamlar. Beyin, 18 yaşına kadar gelişmeye devam eder. Beyne hâkim olunmazsa, hedorizm, zevk odaklı hareket edilir. 

“Ön beyin, aslında kafamızdaki polistir. Ne yapıp-yapmayacağımıza karar veriyor.” (Bağımlı Beyin/Psikiyatris Prof. Dr. Nesrin Dilbaz/TEDxUskudarUniversity/14 Mart 2018.) 

Şimdi Bediüzzaman’ın gençliğin psikolojisiyle ilgili keşiflerin, ilmi keşiflerle nasıl paralellik arz ettiğine bakalım: “Gençlik damarı akıldan ziyâde hissiyâtı (nefis boyutlu duyguları) dinler. His ve heves ise kördür, âkıbeti görmez; Bir dirhem hazır lezzeti, ileride bir batman lezzete tercih eder; Bir dakika intikam lezzeti ile katleder, seksen bin saat hapis elemlerini çeker; Ve bir saat sefâhet keyfiyle, bir nâmus meselesinde, binler gün hem hapsin, hem düşmanın endişesinden sıkıntılarla ömrünün saadeti mahvolur.  

“Bunlara kıyasen, bîçare gençlerin çok vartaları var ki, en tatlı hayatını, en acı ve acınacak bir hayata çeviriyorlar. Ve bilhassa şimâlde koca bir devlet, gençlik hevesâtını elde ederek, bu asrı fırtınalarıyla sarsıyor.” (Bediüzzaman, Sözler, s. 135-136) 

Şimdi, hepimiz, bilhassa anne-babalar ve en yakın akrabalar bu gerçekler karşısında başımızı iki elimiz arasına alıp derinden düşünüp çocuklarımızı, gençlerimizi hayata hazırlamak ve çağın dehşetli fırtı- nalarından korumak için hemen silkinmeliyiz! 

Şimdi tek bir projeye yoğunlaşmalıyız: Kendimizi, çocuk ve gençlerimizi kurtarmak! Bunun için de sormalıyız: “Çocuk ve gençlerimizi kurtarmak istiyor muyuz?”  

Hiç şüphesiz hepimizin cevabı, “Evet”tir! Bunun sonucu da otomatikman Kur’ân’ın “oku!” emri karşımıza çıkıyor! 

Evet, “Okula (imam-hatip, İlahiyat, Kur’ân kursu, vs.’ye) gidemedik” diye yeise kapılmayın sakın! Zira, hepimizin nefsimizi/kendimizi, duygu ve lâtifelerimizi terbiye edebileceğimiz Kur’ân tefsiri Risale-i Nur ve bilhassa Gençlik Rehberi var. Hiçbir masraf da gerektirmiyor: Sadece “anlayarak ve kabul ederek okumak” kâfi!

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