Problem, kardeşlerimizin “şerefleriyle şâkirâne iftihar” etmememizde değil mi?

M. Ahmet Karabay, “Bir yalnız kahraman...” başlıklı sesli videosunu paylaşmamız üzerine bir kardeşimiz, “Şahsın öne çıkarılıp şahs-ı manevinin yok sayılması mahzurlu değil mi?” diye sordu. Bizden önce cevap, o videoya konu olandan geldi:

“Kahraman olan, bunca ağır baskılar ve çetin şartlar karşısında da hak eksenli duruşundan taviz vermeden, artan bir azim ve kararlılıkla yola devam eden şahs-ı manevîdir. O ihlâslı, mütesanid, fedakâr şahs-ı manevînin dua ve desteğiyle vazife yapmaya çalışanlar da yalnız değildir.”

Ayrıca, dışarıdan bakan birinin öyle değerlendirmesi normal. Biz ise, şu ölçü ve prensipleri biliyor ve özümlemişiz:

“Lezzetli üzüm salkımlarının hâsiyetleri, kuru çubuğunda aranılmaz. İşte ben de öyle bir kuru çubuk hükmündeyim. (Mektubat, s. 358.) “Ben de Risâle-i Nur’un talebesiyim... Ben sizlerin ders arkadaşınızım.” (Tarihçe-i Hayat, Enstitü/internet, s. 605.) “Her meselemizde emir, Risâle-i Nûr’un şahs-ı mâ-nevîsini temsil eden has şakirtlerin ve sizlerindir. Benim de şimdi bir reyim var.” (Hizmet Rehberi, s. 175.) “Şu zaman cemaat zamanıdır, şahıs zamanı değil. Şahıs ne kadar dâhi ve hattâ yüz dahi derecesinde olsa… mağlûptur.” (Mektubat, s. 425.) “Tesanüdümüzden hasıl olan bir şahs-ı manevînin fevkalâde ehemmiyet ve kıymeti ve üstadlığı ve irşadı bize kâfidir.” (Emirdağ Lâhikası, s. 103.) Ve kardeşlerimize şöyle davranma ve hitap üslubu da tavsiye eder:

“Dördüncü düsturunuz: Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip, onların şerefleriyle şâkirâne iftihar etmektir… Yani, kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup, kardeşlerinin meziyat ve hissiyatıyla fikren yaşamaktır… Hıllet ise, en yakın dost ve en fedakâr arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmert kardeş olmak iktiza eder.” (Lem’alar, s. 166.) Ayrıca onun Nur talebelerine bizzat hitabı şöyle değil mi?

“Masumların bir kumandanı hükmünde ve medrese-i Nuriyenin kahramanlarından Marangoz Ahmed…” (Emirdağ Lâhikası, s. 61.) “Nurun kahramanı, kumandanı Zübeyir” “Kahraman Tahiri’nin…” (Emirdağ Lahikası, 73.) “Çalışan kahraman Salahaddin’i…” (Beyanat ve Tenvirler, s. 151.) “Risale-i Nur’un kahramanlarıyla beraber manevi kazançlarıma, dualarıma şerik etmişim...” (Emirdağ Lahikası, s. 43.) “Aziz, sıddık, vefâdar âhiret kardeşlerim Hacı Nuh Bey, Molla Hamid, Sizler benim için çok ehemmiyetlisiniz. ‘Sıddık-ı vefiy bu zamanda yoktur’ diyenlere karşı sizleri...” (Barla Lahikası, s. 85.) “… sadık, çalışkan, muhlis… kardeşim, hizmet-i Kur’ân’da arkadaşım Refet Bey, Senin gördüğün vazife-i Kur’âniyenin hepsi mübarektir...” (Barla Lahikası, s. 138.) “Aziz, sıddık, fedakâr ve vefâdâr kardeşim Kürt Bekir Bey...” (Barla Lahikası, s. 149.) “…müdakkik, fedakar, cefakar, ciddî, müdakkik, müştak kardeşlerim, hizmet-i Kur’âniyede samimî ve kuvvetli arkadaşlarım Sabri, Hüsrev, Ali, Refet, Bekir, Lütfü, Rüşdü…” İlaahir…

Şu halde problem Karabay’ın “Bir yalnız kahraman…” hitabında değil; bizim Üstadımızın hitaplarını biribirimize karşı kullanmamamızda ve “kardeşlerimizin meziyyat ve faziletlerini kendimizde tasavvur” etmememizde, “en güzel takdir edici yoldaş” olmamamızda olmasın!