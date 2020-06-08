Problemin kaynağı Kemalist sistem

Türkiye’nin sosyal, siyasî, ekonomik, dolayısıyla yönetimindeki temel problem sizce nedir? Bizce -tırnak içinde- “sayısal, şahıssal, kişisel” değil, sistem, rejim olarak “yapısal ve kurumsaldır.”

Yani, kriz ve sıkıntılar yöneticilerden değil, müstebit rejim kaynaklı.

Şöyle bir misalle açmaya çalışalım: Yeni bir otomobil eğer doğru dürüst sürülemiyor, ikide bir arıza veriyorsa suç şoförün.

Eğer eski-püskü ise, kullanma tarihi bitmişse istediğiniz kadar profesyonel, usta şoför tayin ediniz arıza vermeye devam edilecektir.

İşte ülkemizde ve İslâm âleminde çıkan devasa sıkıntı ve krizlerin esas müsebbibi yöneticiler değil -onların kabahatini de söyleyeceğiz- şeffaf, demokratik olmayan sistemdir, yani, Kemalist rejimdir, istibdat ve darbeler zihniyetidir.

Ve bunların ürünü olan anayasadır, kanunlardır, tüzüklerdir, yönetmeliklerdir.

Millî Eğitim Temel Kanunu’nu ele alalım: 64 madde ve yüzlerce yönetmelik, tüzüğü mevcut. Nerede ise, her bölümün de ayrıca yönetmelikleri vardır. Bakan dahil, idareci ve öğretmenlerin elllerini, kollarını bağlamaktadır.

Meselâ, Millî Eğitim Temel Kanunu 2. Maddesi şöyledir: Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk Milleti’nin bütün fertlerini, “Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milleti’nin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; (...) ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek…”

Şimdi, “Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasa da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı” kısmı hariç, diğerleri hiç işletilmemektedir. “Millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerler” kısmı uyutmaya, uyuşturmaya yönelik bir hikâye ve masaldan ibarettir.

Ve sanırım 2002-2020 arası 7-8 Millî Eğitim Bakanı değiştirilmiştir ve hemen hepsi, “Millî Eğitim sistemi tıkandı, değiştiriyoruz!” ifadelerini kullandı.

İşte bu Kemalist zihniyet, seçim ile siyasetçileri, yöneticileri vs., seçtirip vitrine koyuyor. -Şimdi de dindar siyasalcı, siyasal dincileri koydu- ülkeyi sanki onlar yönetiyormuş gibi gösteriyor. Ve bütün aksaklık, problem, sıkıntı ve krizlerin kaynağı olarak da bunları gösteriyor.

Peki, bunların hiç mi suçu yok? Bunların en büyük suçu, yapamayacakları şeyleri “yapacağız!” diye vaat etmeleri, dini alet ederek müstebit Kemalist sistemi ayakta tutmaları en büyük kabahatleridir.

Ve dindar olarak müstebit Kemalist rejimin hatalarını üstlenmeleri, “işi ehline vermemeleri, adaletsizlik” altına imza atmalarıdır. Ve kabahatleri, Süfyanist sistemin payandası olmalarıdır.

Problemin esas kaynağı, Kemalist müstebit rejimdir. Onu da halledecek olan Beşinci Şuâdır. Dikkatler ve tahşidat oraya yönelmeli.