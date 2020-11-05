Profesör ve imtihan

Dün, bir profesörün dünyadaki şiddet, haksızlık, zulüm ve adaletsizlikleri örnek göstererek “Bunlar Allah’ın imtihanı değil, kulun adaletsizliğidir” dediğini nakletmiş ve bunların aynı zamanda bir “imtihan vesilesi” olduğunu da anlatmıştık.

Esasında burada göz ardı edilen sır şudur: Sıkıntı, problem, belâ ve musîbet v.s. gibi olumsuzluklar hem bir imtihan, hem adaletsizlik, hem de teknik, teknolojik ve sosyal açılardan gelişmelerin de itici güçleri, yakıtlarıdır. Aslında gelişme, ilerleme artı-eksi, pozitif-negatif bir arada bulunmasıyla mümkün.

Kilolarca altın külçesi ateşe girip eridikten sonra altın liraya veya bir takıya dönüşmezse, işe yaramaz. Keza, demir cevheri de... Ve farkına varalım ki, yağmurdan önce hava kararır; peşinden rahmet gelir. Dolayısıyla “Musîbet şerr-i mahz olmadığı için, bazan saadette felâket olduğu gibi, felâketten dahi saadet çıkar.” 1

Aşk ve şevkle hizmet seferberliğine çıkmalıyız. Zira, apaçık, “Şeksiz şüphesiz” gördük ki, “İnayet-i İlâhiye perde altında bizi muhafaza etmekle “E’se entekrehu şey-en vehuve hayrulleküm/Umulur ki hoşlanmadığınız birşey sizin için daha hayırlıdır.” (Bakara Sûresi, 216.) âyetine mazhar olduk.

Bütün olumsuzlukları, sıkıntıları hizmete çeviren Üstadımızı dinleyelim: “Evet, evet, neam, neam. Sivrisinek tantanasını kesse, balarısı demdemesini bozsa, sizin şevkiniz hiç bozulmasın, hiç teessüf etmeyiniz.” 2

Öyle ise, sabretmeli, belki şükredip daha bir gayretle çalışmalı. Ve imanımız var ki, meali şöyle olan âyet-i kerimeye de mazharız: “Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir.” 3

O halde yalnız O’ndan korkarak ve O’ndan bekleyerek seferberliğe çıkma zamanı... Çünkü, başımıza gelen olumsuz hadiselerin bir de İlâhî ikaz yönü vardır!

Bu sıkıntılar günahlara kefarettir! Ve kaderin adaletidir!

Unutmayalım ki, “insan, imtihan ve hizmet” olan yerde problemler de kaçınılmazdır.

Zira, “Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin (hayırlı işin) çok muzır mânileri olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır…”

Dipnotlar:

1- Sünûhat, s. 56. 2- Münâzarât, s. 45-46. 3- Talak Sûresi, 4.