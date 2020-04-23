Ramazan-ı Şerifi karşılarken -1

İbadet, Mabud-u Hakikî olan Allah (cc) emrettiği için yapılır. Her şeyi binbir hikmetle yaratan Hâkim-i mutlak, elbette yarattığı her şeye onlarca, yüzlerce, binlerce hikmet taktığı gibi oruca da takmıştır.

Bediüzzaman, “Ramazan-ı Şerifteki orucun çok hikmetleri, hem Cenâb-ı Hakk’ın rububiyetine, hem insanın hayat-ı içtimaîyesine, hem hayat-ı şahsîyesine, hem nefsin terbiyesine, hem niam-ı İlâhiyenin şükrüne bakar hikmetleri var.” der Ramazan Risalesi’nin başında. (Bediüzzaman Mektubat, s. 387.) Ve doksan hükmünde dokuz hikmeti anlatır psiko-sosyal, maddî, manevî boyutlarıyla.

Bildiğiniz gibi, operatör doktor, uzmanlığı ameliyat yapmak olan, ameliyat yapan hekim demektir.

Dr. Buchinger, “Oruç, bıçağa gerek duyulmayan bir ameliyattır.” der.

Dr. Hellmut Lützner, “Oruç Sayesinde Yeni Doğmuş Gibi” adlı kitabında, şunları dile getirir:

“Oruçlunun hissettiği acıkma safhaları, aslında tedavi seanslarıdır. Bu safhalar, hastalıklı ve zararlı maddelerin dokulardan koparıldığı ve vücutta dolaştığı saatlerdir. Oruç sırasında bazı vücutlarda meydana gelen ağız ve ter kokuları, bu zararlı maddelerin vücuttan atılması sebebiyledir. Oruç tutmanın verdiği zevki, sağlamış olduğu şu faydaları öğrendikten sonra daha iyi tadabilirsiniz.”

Psikolog Jurgen Vom Scheidt: “Özellikle kendini eşyaya bağımlı hissedenler için bağımsızlık kazanmak, son derece kıymetlidir. Orucun verdiği bağımsızlık duyguları ile böyle bir hazineye sahip olmak mümkündür. Oruç ile esas problemleri bağımlılık olan bütün insanların, uyuşturucu madde müptelâlarının ve alkoliklerin psikoterapi yoluyla tedavi edilmeleri mümkün oluyor.”

Doktor Helga Bühler: “Açlık grevi ile oruç arasındaki tek fark, insanın niyetidir. Oruç, pozitif ve istekli bir harekettir. Açlık grevi ise, öfke ve gazaptan kaynaklanır. Bilindiği gibi öfke ve sinirlilik halleri mide asidi üretmekte, mide asidi ise acıkmaya sebep olmaktadır. Dolayısıyla oruçlu kişi açlık hissetmezken, diğeri büyük bir açlıkla karşı karşıyadır.”

Bediüzzaman, “Hüsn-ü niyet öyle bir kimyadır ki, şişeleri elmasa çevirir, toprağı altın yapar. İnşaallah, o hüsn-ü niyetle, bu tefekkürat dahi hakikî bir gıda ambarına bir anahtar olur ve hizmette zaafa düşenlere kût ve kuvvete yol açar.” (Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası, s. 42.)

Dr. Hellmut Lützner’e göre oruç; vücudun senelerce depo ettiği zehirleri ve pislikleri dışarıya atmanın en tabiî yoludur.