Ramazan-ı Şerifi karşılarken -2

Orucun unutulan kıymetlerini Batı Dünyası’na tekrar anlatmakta büyük payı olan Dr. Otto Buchinger (1882-1970) “Şifalı Oruç” adındaki kitabında, bizzat kendisinin büyük bir hastalık neticesinde oruca başladığını yazmış.

Tehlikeli bir mafsal romatizmasına yakalanan Buchin- ger, hastalığın arttığını, kasların eriyerek karaciğerinin büyüdüğünü ve safra kesesinin tekrar tekrar iltihaplandığını görünce oruç tutmaya başlamıştır.

Buchinger, Alman oruç uzmanlarının en tecrübelisi sayılan Gustav Riedl’in kontrolünde oruç tutmuş ve tamamıyla iyileşerek sıhhatine kavuşmuştur.

Dr. Buchinger, on binlerce hasta üzerinde yapmış olduğu araştırmalarını şu cümleyle özetler:

“Tansiyon düşüklüğü gibi istisnalar hariç, hiçbir hastalık yoktur ki, orucun faydası olmasın veya tamamıyla iyileştirmesin! Oruç, bıçağa gerek duyulmayan bir ameliyattır.”

Buchinger ayrıca, tutmuş olduğu oruç neticesinde, zihin ve ruhunda şu tesbitleri yaptığını ifade etmektedir:

Oruç sırasında, daha iyi konsantrasyon sağlanmaktadır.

Vücutla birlikte düşünce ve his dünyasında, büyük bir hassasiyet elde edilmektedir.

Günlük streslerde azalma gözlenmektedir.

Yürüme ve bisiklete binme gibi bazı sporlarda, vücut dayanıklılığının arttığı fark edilmektedir.

Şimdi psikolog Jürgen Von Scheidt’ı dinleyelim:

“Dinî bayramların manevî havasını tatmak için, oruç tutarak hazırlanmak şarttır. Oruç, ibadet olmaktan çıkınca, içindeki gizli kıymetler de yok oluyor. Diğer bir ifade ile insan maddiyâta fazla dalınca, maneviyatın kokusunu bile alamıyor.” (Yeni Asya/17.09.2007.)

TEBRİK

Mübarek Cuma ve Ramazan-ı Şerifinizi tebrik eder; milletimiz, ülkemiz, masum, mazlum ve mağdurlar için kurtuluşa; özellikle âlem-i İslâm için hayırlara; İnsanlık için hidayet ve barışa, gala (kıtlık) ve veba gibi belâ, musîbet ve salgınlardan muhafazaya vesîle olmasını Rahman-ı Rahim-i Feyyaz-ı Mutlak olan Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim.