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11 NİSAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Ramazan, “nefis terbiyesi” ayıdır

Ali FERŞADOĞLU
11 Nisan 2022, Pazartesi
Rahmet ayı Ramazan-ı şerif, yalnızca “yeme-içme, yedirme-içerme, ayni, nakdi” yardımlar üzerine müesses değildir.

Rahmet/şefkat, hayatın bütününü kapladığı gibi, toplumun bütün katmanlarını, hatta hayvanları, hatta tüm varlıkları da kucaklar!  

Merhametin gereği yiyecek-içecek, ayni, nakdi yardımlar yaptığımız gibi, masumlara, mazlumlara acımak; haksızlığa, zulme uğrayanlara, merhamet ile yardım, tüm mahlukatına şefkatle yaklaşmak Rahim’in gereğidir. Esma-i Hüsna’dan Rahim’in çok geniş anlamları; ferd, aile, sosyal hayat, hatta hayvan ve tüm varlıklara yönelik tezahürleri vardır:  

“Ramazan-ı Şerifteki orucun çok hikmetleri, hem Cenâb-ı Hakkın rububiyetine, hem insanın hayat-ı içtimaiyesine (sosyal hayatına), hem hayat-ı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine, hem niam-ı İlâhiyenin (İlahi nimetlerin) şükrüne bakar hikmetleri var. (Mektubat, s. 387) 

Ramazan ayı ve orucu, “nefis terbiyesi, rûhî tekâmül” diye isimlendirilen metodla rûhumuz ve ona takılan yüzlerce olumlu duyguyu, ulvi hasleti yüceltir, tekamül ile geliştirir. Bunlardan bazıları, muhabbet/sevgi, doğruluk/sıdk/dürüstlük, tefekkür, teşekkür/şükür, hürmet/saygı, ümit/el-emel, adalet, tevâzu, marifet/ilim, iffet/haya, fazilet/erdem, iyilik, cömertlik, hüsn-ü zan, iktisat, kanaat, helal kazanç, fedakarlık… 

Keza, yüzlerce olumsuz/menfi duygu ve haslet olan yeis/ümitsizlik, yalan (küfrün esası, nifakın alâmeti) riya, gurur, kibir, adavet/düşmanlık, korku, inat, gıybet, israf/savurganlık, cimrilik, haset, sû-i zân, tecessüs (olumsuz gizli halleri araştırıp ortaya dökme), zulüm, hırs, hilebazlık, gibi olumsuz duygu ve kötü hasletleri mecralarına yönlendirir, duygu kontrolü ve hakimiyetini sağlar. Müstehcenlik, riba (faiz) ve tefecilik, rüşvet, istibdat, ihtilaf (hak ve hakikate karşı) gibi olumsuz hasletlerden uzak tutar. 

Müspet/olumlu/pozitif duyguları ifrat-tefritten (aşırılıklardan) kurtarıp “vasat/denge”de, menfi/olumsuzları yerli yerinde ve ölçüsünde kullanmaya “marifetü’n-nefs/nefis terbiyesi” denir. Kur’an ve Sünnet-i Seniyye nefis terbiyesinin bütün esaslarını taşır. Rahmet ayı Ramazan ise, nefis terbiyesini hayatına, pratiğe geçirmeyi, yani, yaşamayı öğretir.  

Risale-i Nur da muhteşem bir tefsir olarak bütün duygu ve haslatlerimizin çıkış noktalarını, ölçü, prensip ve formüllerini ortaya koyar ve özellikle Ramazan-İktisat-Şükür risaleleriyle eğitir, terbiye eder nefis terbiyesini gerçekleştirir.  

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