Rehberimiz Peygamberimiz (asm) değil mi?

Baştan ayağa bütün resmî makamlar ve maddî imkânlar “dindarlar iktidarının” elinde iken neden özellikle ilim, fikir ehli ve bilhassa ilahiyatçılar, şeyhler İsrail, Çin, Rusya’ya karşı gerekli tepkiyi vermiyor?

Evet, “Siz onlardan korkmayın, eğer mü’minlerseniz, yalnız Ben’den korkun!” (Al-i İmran Sûresi, 175) mealindeki fermanı bilenler olarak hakikatleri ortaya koyamamamamızın esbab-ı mu’cibesi nedir? Ülkemiz ve İslâm âleminin dağı-taşına sinen korku ne ile izah edilebilir?

Peygamber Efendimize (asm) ve güzide ashabına enva-ı çeşit ve en ağır işkence ve eziyetleri yapmadılar mı? İmam-ı A’zam, İmam-ı Hanbel, İmam-ı Şafii (r.anhüm) hapse atılıp işkenceye maruz kalmadılar mı? Ki, “İmam-ı A’zam Ebû Hanîfe inandığını ve doğru bildiğini söylemekten, hayatı pahasına vazgeçmemiş, birçok sıkıntı ve mahrumiyete katlanmıştır. Gerek Emevîler, gerekse Abbâsîler devrinde halife ve valilerin yaptığı zulümlere açıkça karşı çıkmış, onların yanlış ve haksız tutumlarını tasvip etmiş olmamak ve halk nazarında onlara meşrûiyet kazandırmamak için halifelerden gelen hediyelerin, yapılan görev tekliflerinin hiçbirini kabul etmemiş, işkenceye ve hapse katlanmayı tercih etmiştir.

Emevilerin son halifesi II. Mervân, birçok âlime memuriyet, Ebû Hanîfe’ye de (ra) Kûfe kadılığı veya beytülmâl eminliği teklif edilmiş, her türlü baskıya rağmen kabul etmeyince de hapsedilmiş ve dövülmüştür. Halife Mansûr, yeni kurulan Bağdat şehrinin kadılığı teklifini kabul etmemiş, bunun sonucu olarak Bağdat’ta hapse atılmış, işkence edilmiş ve dövülmüştür. Bundan dolayı öldüğü de rivayet edilmiştir.” (TDV İslâm Ansiklopedisi, 1994 İst., 10. Cild., 131-138)

Onlar İslâm halifelerine itiraz ederken, en alt kademeden en üst kademeye kadar iktidarın makamlarını işgal eden ve oralardan beslenen dindarlar, İlahiyatçılar, kanaat önderleri niçin “menfaat üzerine dönen canavar siyaseti” uygulayan yöneticilerin, siyasetçilerin uygulamalarına ses çıkarmıyor, çıkaramıyor? Neden zalim İsrail’in Filistinlilere, Çin’in Doğu Türkistanlılara, vs. yaptıkları zulümler karşısında lal kesildi?

Hepimiz, Rasul-i Ekremin (asm), “Sizden kim bir münkeri görürse, eliyle düzeltsin, buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin, buna da gücü yetmezse, kalbiyle buğzetsin. Bu ise imanın en zayıf derecesidir” şeklindeki emrine muhatap değil miyiz, “maruf ve münker” ile mükellef değil miyiz?