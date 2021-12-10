Rejimin yalanları milleti perişan etti

Müslümanlığın en önemli hasletlerinden birisi “sıdk /doğruluk” yani dürüstlüktür. Ne yazık ki, ülkemiz ve İslâm âleminde ideolojik, müstebit /baskıcı devlet ve eğitim sistemi sebebiyle doğruluk/dürüstlüğü yeşeremez hale gelmiştir.

Devlet vatandaşlarına dürüst davranmadığı gibi nerede ise yarısıyla mahkemelik! Meselâ, kendi hakkını kuruşuna dek vatandaştan söke söke faiziyle alıyor; haksız vergi, adaletsiz gelir dağılımı, zamlar, vs ile onu adeta soyup soğana çeviriyor!

Adalet mekanizması, eğitim, siyasî, ekonomik, ticarî hayat yalanlar üzerine kurulmuş! İktidar ve birçok siyasetçi, “iyiyiz, köşeyi dönüyoruz, Avrupa bizi kıskanıyor!” diye yalanlar pompalıyor. Yalanlarla gelişme olur mu?

Doğruluk ve dürüstlüğün psikolojik tahlilini yapan Bediüzzaman, “Her şeyi olduğu gibi tavsif etmek gerektir.” (Mektûbât, s. 458) “Bir maslahata (faydaya) binaen kizbin (yalanın) caiz olduğu söylenilmektedir. Öyle midir?” şeklindeki soruya da şu cevabı vermiştir:

“Maslahat için kizb (yalan) ise zaman onu neshetmiştir (hükümsüz kılmış). Maslahat ve zaruret için bazı âlim ‘muvakkat’ (geçici) fetvası vermiş. Bu zamanda o fetva verilmez. Çünkü o kadar su-i istimal edilmiş ki, yüz zararı içinde bir menfaati olabilir. Onun için hüküm maslahata bina edilmez.” (Hutbe-i Şâmiye, s. 55, Üçüncü Kelime)

Ve yalanın her türlüsü haram: “Evet, kat’î ve zarurî bir maslahat için mesağ-ı şer’i (şeriatın izni) vardır. Fakat hakikate bakılırsa, maslahat dedikleri şey batıl bir özürdür. Zira usûl-i şeriatta takarrür ettiği veçhile, mazbut ve miktarı muayyen (sağlam ve sınırı belli) olmayan birşey, hükümlere illet ve medar (sebep, gerekçe) olamaz; çünkü, miktarı bir had altına alınmadığından suistimale uğrar. Maahaza, birşeyin zararı menfaatine galebe ederse, o şey mensuh (yürürlükten kalkmış) ve gayr-ı muteber (geçersiz) olur. Maslahat (esas fayda), o şeyi terk etmekte olur. Evet, âlemde görünen bu kadar inkılâplar ve karışıklıklar, zararın, özür telâkki edilen maslahata galebe etmesine bir şahittir.

“Hülâsa, yol ikidir: Ya sükût etmektir (susmaktır); çünkü söylenilen her sözün doğru olması lâzımdır. Veya sıdktır (doğruluk); çünkü İslâmiyetin esası, sıdktır. İmanın hassası, sıdktır. Bütün kemalata isal edici, sıdktır. Ahlâk-ı âliyenin hayatı, sıdktır. Terakkiyatın mihveri sıdktır. Âlem-i İslâmın nizamı, sıdktır. Nev-i beşeri kâbe-i kemalata isal eden sıdktır. Ashab-ı Kiramı bütün insanlara tefevvuk ettiren (üstün kılan), sıdktır.” (İşâratü’l-İ’câz, internet, s. 93)