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3 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Risale-i Nur, aynı zamanda “din psikolojisi” tefsiridir

Ali FERŞADOĞLU
03 Şubat 2021, Çarşamba
Bir grup arkadaşla din psikolojisi meselesini müzakere ederken, eskiden bir kısmını yayınladığımız yazıyı başka bir cephesiyle tekrar nazara verme ihtiyacı hasıl oldu.

Risale-i Nur bir tefsirdir. Ancak, tecdit yönünün en kapsamlı bir şekilde ifade edebilecek kelime, “din psikolojisi”dir. Risale-i Nur’un nasıl bir din psikolojisi eseridir? Bu suallerin cevaplarını sağlıklı bir şekilde verebilmemiz için sahanın uzmanı Prof. Dr. Hayati Hökelekli’nin çok önemli bir tesbitini dikkate almamız isabetli olacaktır:  

“Araştırmalar daha çok dinî gelişim psikolojisi konusunda yoğunlaşmış bulunmaktadır. Yapılan araştırma ve çalışmaların sayısı oldukça sınırlı, bu alanda çalışan elemanlar da oldukça azdır. Dolayısıyla bu alanda henüz yeterli bir bilgi birikimine ulaşılabilmiş değildir. Araştırmacıların ortaya koydukları bilgilerin çoğu, tasviri tanımlayıcı bir niteliktedir ve Batılı bilim adamlarının görüşlerini tekrarlamaktadır. Bu alanda, İslâmın kendi değerlerini esas alan kavram ve teorilerin geliştirilmesine ve araştırma konularının buna göre belirlenmesine ihtiyaç vardır.” (Prof. Dr. Hayati Hökelekli, Din Psikolojisi, 2005, s. 59) 

Özellikle, “Din psikolojisi alanında, İslâmın kendi değerlerini esas alan kavram ve teorilerin geliştirilmesine ve araştırma konularının buna göre belirlenmesine ihtiyaç vardır” cümlesinin altını kalın çizgilerle çizmemiz gerekir.  

Risale-i Nur için, baştan ayağa bir din psikolojisi eseri olduğunu söyleyebiliriz. O evvelâ, ruhumuz, duygularımız, his ve lâtifelerimizin de psikolojik hallerini keşfeder.  

Rûhumuzun şubeleri (akıl, kalp, vicdan) nasıl çalışır? Mahall-i iman, mahalli duygu olan kalp nedir, nasıl işletilir, nasıl körelir? Aklı, kalbi, hafızayı, zekâyı, hayali nasıl geliştirebilir? Bunların ibadetleri nelerdir? Dimağ/beyinin bölümleri (hayal, hafıza, marifet, irâde, şuûr/bilinç) nedir? Beynin bilgi üretme merhaleleri ve sonuçları nelerdir? Niyetin, nazar, vicdan, kerametin oluşumu ve sonuçları nelerdir? 

İman esaslarının psikolojisi, İslâm şartlarının ve sair ibadetlerin psikolojisi, ahlâkın psikolojisi, Ukubat (ahiretin, haşrin) psikolojisi... 

Sevap ve günah psikolojisi, vesvesenin kişilik bozukluğuna götürmeden obsesyon adı verilen takıntıları telkinle ve şuur altına yönelik mesajlarla çok kolaylıkla tedavi eder. İlaahir... 

Bediüzzaman, sadece nazariyatta (teoride) bırakmaz: Rûhun yüce, ulvî duygularını geliştirme; kanalize etmenin formullerini öğretir. Dolayısıyla baştan ayağa rûh/duygu, zihin, zekâ, ferdî/bireysel gelişme, yani, psikoloji teknikleri öğretisidir.  

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