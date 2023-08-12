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12 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Risale-i Nur hakikat mesleğidir

Ali FERŞADOĞLU
12 Ağustos 2023, Cumartesi
Bazı çevreler ve-sözüm ona-ilim adamları, Risale-i Nur’u, Nurculuğu halen tasavvuf-tarikat listesine koyma cehaletinden kurtulamamış!

Halbuki meslekler metot, sistem olarak biri birinden çok farklı yapılanmaları vardır. İslam tarihi boyunca üç ana hizmet mesleği ortaya çıkmıştır: Kalbi ve duygusallığı öne çıkaran tasavvuf, tarikat; aklı öncelleyen İslam felsefesi olan Kelam; kalbin kumandanlığında akıl, his ve bütün latifeleri mezceden hakikat.  

Hakikat mesleği; kalp bir kumandan gibi, akıl, his ve sair duygu ve latifelerle hareket ederek doğrudan doğruya gerçeklere ulaşmaktır.

Gerçek imana, itikada zihnin bilgi merhaleleri olan “tahayyül (hayal etme), tasavvur (düşünce), taakkul, (akıl yürütme) iz’an (kavrayış), tasdik (doğrulama), iltizam” geçtikten sonra ulaşılır. Tahkiki imanın mertebeleri ise, “ilmelyakin, aynelyakin, hakkalyakin” mertebeleri bulunan iman, itikat, inançtır.  

Hakikat, “Kesin olarak imân edenler için yeryüzünde nice deliller, belgeler vardır. Kendi nefislerinizde, iç dünyalarınızda da böyle deliller vardır. Hâlâ görmez misiniz?1 Onlara gerek içinde yaşadıkları âlemin her tarafında, gerekse kendi nefislerinde âyetlerimizi, belgelerimizi göstereceğiz-tâ ki, Kur’ân’ın hak olduğu onlara iyice açıklanmış olsun. Rabbinin herşeye şâhit olması yetmez mi?”2 gibi, binlerce ayete dayanır. 

“Hem iman yalnız ilim ile değil, imanda çok letaifin hisseleri var. Nasıl ki bir yemek mideye girse o yemek muhtelif âsaba, muhtelif bir surette inkısam edip tevzi olunuyor. İlim ile gelen mesail-i imaniye dahi akıl midesine girdikten sonra, derecata göre ruh, kalp, sır, nefis ve hâkeza letaif kendine göre birer hisse alır, masseder. Eğer onların hissesi olmazsa noksandır.” 3

Evet, tahkiki imana vahyin ışığıyla gidilir. Zira, göz güneş olmaksızın göremediği gibi, kalb ve akıl da vahyin nuru olmaksızın hakikati göremez. “Her şeyi Allah’a dayandırmakla beraber, her şeyin üstünde bulunan uluhiyetin (İlahlığın, yaratıcılığın) mühürlerini, rububiyetinin damgalarını ve kaleminin ince nakışlarını, O’nun sonsuz isim ve sıfatlarını bu yansımalarda okuyarak O’nu bilmek, tanımak, O’nu kabul etmek, O’na inanmaktır. Aynı şekilde, sair iman esaslarını da tahkik ile inceleyip, araştırıp ilim ve tefekkür süzgecinden geçirdikten sonra kabul etmektir. 

Hakikat metodu, aynı zamanda Sahabe mesleği, yani, Sünnet-i Seniyye’dir. En sağlam, en istikametli, en kısa, en tehlikesiz yoldur. 

Dipnotlar: 

1-Zâriyat Suresi, 20-21; 2-Fussılet Suresi, 53.; 3-Mektubat, s. 318

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