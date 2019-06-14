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14 HAZİRAN 2019 CUMA - YIL: 50

Risale-i Nur ‘hayat bilgisi’dir

Ali FERŞADOĞLU
14 Haziran 2019, Cuma
Eskiden ilkokullarda hayat bilgisi dersi vardı; şimdi bilmem var mı? Gerçi, okuldaki bütün dersler hayat bilgisi değil mi? İlkokullar-orta okullar, liseler, üniversiteler okuyanları hayata hazırlamak için değil mi?

Şöyle bir temel kriterimiz olabilir: Bugünkü eğitim sistemi, ilkokuldan üniversiteye kadar nasıl bir insan tipi yetiştiriyor? Bilgili, imanlı, terbiyeli, faziletli, dürüst, sahasının ehli, adil, hakperest vs. insanlar mı yetiştiriyor… Yoksa, yalnız kendisini düşünen insanlar mı?

Tam bir hayat bilgisi dersleri veren Risale-i Nur Medresetüzzehra’sı (ilkokuldan üniversiteye kadar) nasıl bir insan tipi yetiştiriyor? Evvelâ, maddî manevî esasları veren bir bilgiyle mücehhez ediyor. Zira, Risale-i Nur, “ulum-u imaniye” dersi veriyor. 

Ulum-u imaniye ise, “tefsir, hadis, kelâm, fıkıh, ahlâk ile sair bütün manevî, sosyal (psikoloji, pedagoji, eğitim, sosyoloji) ve fen (matematik, fizik, kimya, astronomi…)  ilimlerinin” harmanlanmasından hasıl olan en yüksek İslâm ilmidir. Zira, Kur’ân ve Hadis teknik ilimlerin öz ve fezlekelerini verir.

Risale-i Nur tam ve doğru bir hayat felsefesi dersleri verir: Dünyaya niye geldik? Huzurlu ve mutlu olmanın esasları nedir? Fen ve sosyal herbir ilmin kaynağı bir Esma-i Hüsna’dır. Allah’a iman, Esma-i Hüsna talimini gerektirir. 

Bu eğitim, talim ve terbiyesi alan insanlar da; imanlı, ahlâklı, dürüst ve bilgiye aşık olurlar. Risale-i Nur, aynı zamanda “memat bilgisi” de verir. 

Bütün felsefelerin aradığı şey şudur: İnsan, kâinat nedir? İnsan nereden geldi, nereye gidiyor?

Risale-i Nur, Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye tefsiri olarak insanı ruhlar âleminden alarak, anne rahminden, sebavetten, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabirden, haşirden ebede kadar olan yolculuk ve istasyonlarda geçireceği safhaları anlatır, izah ve ispat eder. Dolayısıyla Risale-i Nur, tam bir hayat bilgisi, memat bilgisi dersidir.

“Risale-i Nur, şu zamanın ihtiyaçlarına uygun bir ilâçtır, Risale-i Nur, sadece iman dersi değil, içtimaî ders de verir. Risale-i Nur, İslâmiyet ve vatan zararına her türlü cereyana karşı koyar. Risale-i Nur, herkese ihtiyacı olanı vermek esastır.” 1

Elhâsıl, şu kitap, tarafımdan cevap, onların cânibinden suâl etmek vazifesiyle mükelleftir. Hem de siyâset tabiblerine, teşhis-i illete dâir hizmet ile muvazzaftır.” 2

“Kur’ân ve yüksek İslâm siyaseti”, “ulum-u imaniye”, dünya siyaseti meselesini de yarın ele alalım. 

Dipnotlar:

1- Hizmet Rehberi, s. 22, 24, 53, 54, 110.

2- Bediüzzaman, Münâzarât, s. 20.

Okunma Sayısı: 57
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