Risale-i Nur kelime öğretir (2)

Nebiyy-i Zîşânın (asm) makam-ı mahmûdu İlâhî bir mâide ve Rabbânî bir sofra hükmündedir.

Evet, tevzi edilen lütuflar, feyizler, nimetler o sofradan akıyor. Resul-i Zîşâna (asm) okunan salâvat-ı şerife, o sofraya edilen dâvete icâbettir. 6

Kur’ân, semâdan nâzil olmuştur. Ve onun nüzûlüyle semâvî bir mâide ve bir sofra-i İlâhiye de nâzil olmuştur. Bu mâide, tabakat-ı beşerin iştah ve istifadelerine göre ayrılmış safhaları hâvidir. O mâidenin sathında, yüzünde bulunan ilk safha tabaka-i avâma aittir. 7

Bu paragraflarda, “mâide”nin ve rızkın mânevî cephelerine dikkat çekerek zihnî antremanı tekrar yaptırarak karşımıza başka kelimeler, mefhûmlar çıkarmış, “Sathında”yı, “yüzünde” ile açıklamıştır.

“Göklerin ve yerin Rabbi” 8 ve “And olsun ki dünya semâsını Biz kandillerle süsledik. 9 Güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdi” 10 şeklinde mealini verdiğimiz âyetleri yorumlarken, “Hadsiz büyük, geniş, hâli, boş semavatı...” 11 diyerek, “Hâli”nin, “boş” demek olduğunu açıkladı.

- Hemen iki sayfa sonra, “İşte, vahdette nihayetsiz suhûlet ve kesrette nihayetsiz suûbet bulunduğundandır ki, ehl-i san’at ve ticaret, kesrete bir vahdet verir, tâ suhûlet ve kolaylık olsun” 12 diyerek güçlendirmiştir.

Başka bir yerlerde de yer vererek zihnimizi şu kelimelerle de doldurur:

- Hem icad ve ibdâ-ı eşyada kemâl-i suhûlet, bir ilm-i ekmele delâlet eder. Çünkü bir işte kolaylık ve bir vaziyette suhûlet, derece-i ilim ve maharetle mütenasiptir. Ne kadar ziyâde bilse, o derece kolay yapar.

İşte şu sırra binaen, herbiri birer mu’cize-i san’at olan mevcudata bakıyoruz ki, hayretnümâ bir derecede suhûletle, kolaylıkla, külfetsiz, dağdağasız, kısa bir zamanda, fakat mu’ciznümâ bir surette icad edilir. Demek hadsiz bir ilim vardır ki, hadsiz suhûletle yapılır. 13

Şu kitâb-ı kâinatı kalem-i kudret-i Samedâniyenin yazması ve Zât-ı Ehadiyetin mektubu desen, vücûb derecesinde bir suhûlet ve lüzum derecesinde bir mâkuliyet yoluna gidersin. Eğer tabiata ve esbâba isnad etsen, imtinâ derecesinde suûbetli ve muhâl derecesinde müşkülâtlı ve hiçbir vehim kabul etmeyen hurâfâtlı şöyle bir yola gidersin ki, tabiat için herbir cüz toprakta, herbir katre suda, herbir parça havada, milyarlarca mâdenî matbaalar ve hadsiz mânevî fabrikalar bulunması lâzım; tâ ki hesapsız çiçekli, meyveli masnuâtın teşekkülâtına mazhar olabilsin. 14

Dipnotlar:

6- Mesnevî-i Nuriye, s. 76.

7- Mesnevî-i Nuriye, s. 102.

8- Duhân Sûresi, 7.

9- Mülk Sûresi, 5.

10- Ra’d Sûresi, 2.

11- Mektûbât, s. 400.

12- Age, s. 23.

13- Age, s. 236.

14- Sözler, s. 269.