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18 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Risale-i Nur kelime öğretir (3)

Ali FERŞADOĞLU
18 Aralık 2019, Çarşamba
Şimdi, Kur’ânî “savt, havf, kavl” kelimelerini öğrettiği pasajlara göz atalım:

Duâlar üç kısımdır: Birisi, insan lisânıyla yaptığı kavlî duâlardır. Savt ve sadâlı hayvânatın, meselâ acıktıkları zaman kendi husûsî lisanlarıyla çıkardıkları sadâlar dahi kavlî duâlardandır.

“Kavlî” kelimesinin, cümlenin akışından “sözlü” olduğunu anlarız. “Savt” Arapça, “sadâ” ise Farsçadır. Sadâyı biliriz. Şu halde, arada ses mânasını kafamıza yerleştirmek için araya “savt”  kelimesini yerleştirdiğini görüyoruz.

- Meselâ, duâyla birlikte Esmâ-i Hüsnâ, yâni, Alah’ın en güzel isim ve sıfatlarını da ders verir:

“Yâ Rabbe’l-âlemîn, yâ İlâhe’l-Evvelîne ve’l-âhirin, yâ Rabbe’s-Semâvâti ve’l-Aradîn,

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın talimiyle ve Kur’ân-ı Hakîmin dersiyle anladım ve iman ettim ki: Nasıl sema, feza, arz, ber ve bahr, şecer, nebat, hayvan, efradıyla, eczasıyla, zerrâtıyla seni biliyorlar, tanıyorlar ve varlığına ve birliğine şehadet ve delâlet ve işaret ediyorlar.19

Burada açıkça görüldüğü gibi, “kavlî/sözlü” duâlar ederek, âyetlerde geçen, Râb, Evvel, Ahir, Hakîm” gibi Allah’ın isim ve sıfatlarıyla birlikte; “âlem, sema, feza, arz, ber, bahr” kelimelerini zihnimizin arşivine istifler, yerleştirir.

 “Çekirdek ağaç olmazdan evvel, yumurta kuş olmazdan evvel, habbe başak vermezden evvel binlerce imkân ve ihtimal içerisinde ve binler sûret...” 20 diye devam eder.

Çekirdekten ağaç, yumurtadan kuş çıktığına göre; başak “habbe”den çıkar. Şu halde habbe, “çekirdek / tohum” olması gerektiğini cümlenin kurgusundan kavramamız sağlanır.

Başka yerlerde de, “habbe”ye gönderme yapılarak, başka Kur’ânî kelimeler de öğretilir: 

Kudret-i Ezelîye tarafından memur edilen baûda, yâni, sivrisineğin Nemrud’a olan galebesi, ve bir çekirdeğin Fâliku’l-Habbi ve’n-Nevâ tarafından verilen izin ve kuvvete binâen, koca bir ağacın cihazatını, malzemesini tazammun etmesi, yâni, içine alması, bu hakikati tenvîr eden bir hakikattir.” 21

Keza, kelime dağarcığımıza Kur’ân’da geçen “bâuda” kelimesini ve ayrıca “tazammunu” ekler. Diğer bilinmeyenleri de, başka bir yerlerde, bir denklemde mutlaka açıklamıştır. Ki, yukarı da, “Habbe”nin zihnimize yerleşmesi için bir aşılama yaptığına dikkat çektik.

Dipnotlar:

19- Asây-ı Mûsâ, s. 197.

20-Lem’alar, s. 69.

21- Mesnevi-î Nûriye, s. 70.

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