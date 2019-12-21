Risale-i Nur kelime öğretir (5)

Başta geçen “Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın” son iki kelimesinin “mu’cize ve beyan/anlatma” olduğunu anlamazsak da zararı yok; Kur’ân’ı bilmemiz yeterli. “Cumhuru” biliriz.

“Avam”ın ise, “zihinlerinin basitliğinden”, halk demek olduğunu çıkarabiliriz.

“Semavat”ın, yağmurun yağdırılmasıyla “gök”; “arzın dirilmesi” tabiriyle de, “yer” olduğu anlaşılmıyor mu?

“Hurûf-u kebîre içinde” kelimelerini, muhalif anlamları “küçük harfler” ile izâh etmiştir.

● İşte mü’minler arasında, cemaat sayesinde husûle gelen şu ulvî, mânevî teâvün ve biribiriyle yardımlaşmakla…” 29 diyerek “teâvünün yardımlaşma” olduğunu belirtir. Teâvünü nazara almazsak, yâni üzerini kapatsak ve cümleyi öyle okusak, hiçbir şey eksilmez, mesele anlaşılmış olur.

● Şu cümledeki: “Demek, hayvanın asıl vazifesi ilimle mükemmelleşmek değildir ve mârifet kazanmakla terakkî etmek değildir ve aczini göstermekle meded istemek, duâ etmek değildir. Belki vazifesi, istidadına göre taammüldür, amel etmektir, ubûdiyet-i fiiliyedir.” 30 “taammüldür, amel etmektir” diye açıklar.

● Halbuki bu fabrika-i kâinat ve misafirhane-i arz o derece pak, temiz ve naziftir ve o kadar kirsiz ve bulaşıksızdır ve ufunetsizdir ki, bir lüzumsuz şey ve bir menfaatsiz madde ve tesadüfi kir bulunmaz, zahiri bulunsa da, çabuk bir istihale makinesine atılır, temizlenir.

Demek bu fabrikaya bakan Zat, çok iyi bakıyor. Ve bu fabrikanın öyle tanzifçi bir Sahibi var ki, o koca fabrikayı ve o büyük sarayı küçük bir oda gibi süpürtür, temizler, tanzim ve tanzif eder. Ve o pek büyük fabrikanın büyüklüğü nisbetinde muzahrafatı ve enkazından kalma kirli maddeleri, süprüntüleri bulunmuyor. Belki büyüklüğü nispetinde temizliğine ve nezafetine dikkat ediliyor.

Bir insan, bir ayda yıkanmazsa ve küçük odasını süpürmezse çok kirlenir, pislenir. Demek bu saray-ı âlemdeki paklık, sâfilik, nuranîlik, temizlik, mütemadiyen hikmetli bir tanziften, bir dikkatli tathirden ileri geliyor. Ve eğer o daimî tathir ve süpürmek ve dikkatle bakmak olmasaydı, bir senede bütün hayvanların yüz bin milletleri arzın yüzünde boğulacaklardı. 31

Şimdi, “arzı” anlamazsak da, misafirhane’yi biliriz. “Pak, temiz’in peşine, “nazif’i eklemiş, “Kur’ânî kelime olan “nezafeti” belletmiştir. “Kirsiz ve bulaşıksızdır”ın ardına da “ufunetsiz”i eklemiştir. “Kir bulunmaz!” diyerek “ufuneti” bir kere daha açıklamıştır. “Tanzifçi” kelimesi ile de “Nazif”i te’yit etmiş, “tanzif eder” kelimeleriyle iyice nakşetmiştir. “Muzahrafatı”ın moloz, artık olduğunu “enkazından” kelimesiyle açıklar. “Temizliğine ve nezafetine” diyerek bir daha alıştırma, temrin yapmıştır.

Henüz Kur’ânî kelime öğretim ve talim dersi bitmemiştir:

“Saray-ı âlemdeki paklık, sâfilik, nuranîlik, temizlik, mütemadiyen hikmetli bir tanziften, bir dikkatli tathirden ileri geliyor. Ve eğer o daimî tathir ve süpürmek ve dikkatle bakmak olmasaydı…” 32

Dipnotlar:

29- Mektûbat, s. 200. 30- Mesnevî-î Nûriye, s. 201. 31- Sözler, s. 285. 32- Lem’alar, s. 299.