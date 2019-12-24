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24 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Risale-i Nur kelime öğretir (6)

Ali FERŞADOĞLU
24 Aralık 2019, Salı
Risale-i Nur’u okunurken Arapça veya farsça kelimeler bilinmese bile, o cümle anlaşılıyor. Okuyan hissesini, payını alıyor.

Mesela: Sizlere müjde! Mevt idam değil, hiçlik değil, fenâ değil, inkıraz değil, sönmek değil, firak-ı ebedî değil, adem değil, tesadüf değil, fâilsiz bir in’idam değil. Belki, bir Fâil-i Hakîm-i Rahîm tarafından bir terhistir, bir tebdil-i mekândır. Saadet-i ebediye tarafına, vatan-ı aslîlerine bir sevkiyattır. Yüzde doksan dokuz ahbabın mecmaı olan âlem-i berzaha bir visal kapısıdır. (Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, Risale-i Nur Enstitüsü/internet, s. 221.)

Şimdi de Sözler isimli eserinden birkaç örnek sunalım:

İnce nâzenin yapraklar… (Bediüzzaman, Sözler, s. 13.)

 Bir kısım ehl-i takvâ, berk gibi, bin senelik yolu bir günde keser. Bir kısmı da, hayal gibi, elli bin senelik bir mesafeyi bir günde kat’ eder. (Bediüzzaman, Sözler, s. 27.)

Ekser küfür ve dalâlet istib’âddan ileri gelir. Yani, akıldan uzak ve muhâl görür, inkâr eder. (Age, s. 66)

Elbette, hac miftâhıyla açılan (Bediüzzaman, Sözler, s. 183.)

Bütün esmâsının garâib-i nukuşuyla süslendirip, küçük büyük, ulvî süflî herbir ruha (Age, s. 185)

Kur’ân’ın ekser âyetleri, her biri birer hazîne-i kemâlâtın anahtarı ve birer defîne-i ilmin miftâhıdır.

O dakîk ve ince nazm ve insicam ile (Bediüzzaman, Sözler, s. 343.)

 “İhyâ” yani “hayat vermek” (Bediüzzaman, Sözler, s. 266)

Ahir-i hayat, yani âlem-i arz ve âlem-i berzahtır. (Bediüzzaman, Sözler, s. 283)

 İşte onun tezyinâtına ve işlemesine lâzım levâzımât ve maddeler, (Bediüzzaman, Sözler, s. 255)

Tahammül edemez ve yüklenemez (Bediüzzaman, Sözler, s. 496) 

İstinad eder… dayanır…2 (Bediüzzaman, Sözler, s. 627)

Ve o müstağnî ve hiç kimseye ihtiyacı olmayan zâtta… (Bediüzzaman, Sözler, s. 574)

 Zemini çiçeklerle tezyin ettiği gibi süslendirip tezyin etti. (Bediüzzaman, Sözler, 597)

 İhvânını sever, muhabbet eder (Bediüzzaman, Sözler, s. 567.)

Hâhir bir ustaya, bir dülgere delâlet eder. (Bediüzzaman, Sözler, s. 609)

 Çeşetli mevcudları tecavüzlerden tevkif ve durdurmaktan, (Bediüzzaman, Sözler, s. 570)

Nihayetsiz, gayr-i mütenahi (Bediüzzaman, Sözler, s. 552)

Eğer şerik bulunsa, mütenâhî diğer bir kudret, o nihayetsiz ve gayet kemâldeki kudreti mağlûp edip, bir kısım yer zapt etmek ve ona nihayet vermek ve mânen âciz bırakıp, hadsiz olduğu halde tahdit etmek ve hiçbir mecburiyet olmadan bir mütenâhî şey, nihayetsiz bir şeye, nihayetsiz olduğu bir vakitte nihayet vermek ve mütenâhî yapmak lâzım gelir ki… 

(Bediüzzaman, Sözler, s. 556)

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