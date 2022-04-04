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4 NİSAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Risale-i Nur’u okuyanlara çağrı

Ali FERŞADOĞLU
04 Nisan 2022, Pazartesi
Bilirsiniz ki, “Bu durûs-u Kur’âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müctehidler de olsalar, vazifeleri, ulûm-u imaniye cihetinde, yalnız yazılan şu Sözlerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Çünkü, çok emârelerle anlamışız ki, bu ulûm-u imaniyedeki fetvâ vazifesiyle tavzif edilmişiz” (Mektubat, s. 413.) cümlesine göre Bediüzzaman müçtehid ve müceddiddir.

Ayrıca, Risale-i Nur’da İslam şartları namaz, zekat, oruç, hac sair ibadet, ahlak hakikatleri de-ameli yönleri hariç-teferruatıyla izah ve ispat edildiğine göre onlar da, “ulûm-u imâye”, yani, imân ilimleri içinde. Müçtehid ve müceddid ise, günümüzdeki içtimai, siyasi ölçü yetkisi onun olması lâzım değil mi? Şu apaçık ifadeler de bunun kesin delili: 

● Risale-i Nur sadece iman dersi değil, içtimai ders de verir. (Hizmet Rehberi, s. 54.)  

● Risale-i Nur, ‘yüksek İslâm siyaseti’ ve ‘Kur’ân siyâsetini’ takip eder. (İşârâtü’l-İ’câz, s. 84.)  

● Şu Münâzârât, hem de siyâset tabiblerine, teşhis-i illete (hastalıkları teşhise) dâir hizmet ile mükellef ve muvazzaftır. (Münazarat, s. 46.)  

● İslâmiyet ve vatan zararına her türlü cereyana karşı koyan (Hizmet Rehberi, s. 53.) Risale-i Nur, şu zamanın ihtiyaçlarına uygun bir ilaçtır. (Hizmet Rehberi, s. 25.) Demek ki, içtimai, siyasi meseleler de “ulûm-u imâye”, yani, imân ilimleri içinde.  

Ayrıca, Risale-i Nur’da baştan sona İslam ilimleri literatüründe geçen içtimai, siyasi kavramlar, hürriyet, meşrutiyet, meşveret, cumhuriyet, adalet, şura, meclis, memuriyet, hakimiyet-i millet, istibdat, vs., vs. yer alır.  

Üzerinde “Risale-i Nur Külliyatından” diye yazan başta “Münazarat, Sünuhat, Hutbe-i Şamiye, Divan-ı Harb-i Örfi, Şualar, Emirdağ, Kastamonu, Barla lahikaları, Beyanat ve Tenvirler” de içtimai, siyasi mefhum, ölçü, prensip ve metotlar izah ve ispat edilir.  

Risale-i Nur’u, okuyanlara ve Yeni Asya dışındaki Nur gruplarına çağrımız şu: Lütfen, bilhassa saydığımız bu kitapları, “anlayarak ve kabul ederek” (Lem’alar, s. 171.) okumayan, müzakere ve mütalaa etmeyenler, Bediüzzaman’ın “içtimai, siyasi görüşü şudur” diye fikir beyan etmesin!  

“Anlayarak ve kabul ederek” okumadan fikir beyan etmek Risale-i Nur’a ters ve muaraza değil mi? 

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