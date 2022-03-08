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8 MART 2022 SALI - YIL: 53

Risale-i Nur’un verdiği huzur-u daimi

Ali FERŞADOĞLU
08 Mart 2022, Salı
Thomas Michel, katıldığı sempozyum ve toplantılarda, “Risale-i Nur’u nasıl tanıdım, bir Hıristiyan rahip olarak onu niçin okuyorum?” diye başlar.

“Said Nursî, modern zamanda insanları eski zamanın mağaralarına götürerek değil; modern dönemin şartları içinde imanı nasıl muhafaza edeceğini gösteren bir yol açmıştır. Bu yol, Allah merkezli bir hayat yaşaması için gerekli her türlü eğitim ve öğretim mekanizmalarını içinde barındırmaktadır. Bu anlamda risaleler, sadece Nur Talebelerine değil, Müslümanlara da değil, hatta Hıristiyanlara da değil, hiç dinle ilgisi olmayan insanlara bile Allah ile nasıl birlikte yaşanabileceğini güzel ve etkili bir şekilde öğretmektedir. Risaleleri Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde ders verdiğim zaman tanıdım. 30 yıldan beri okuyup istifade ediyorum.” (Kanada Hizmet Mektubu, 06.09.2011.) 

Öte yandan, Kur’ân, Cevşen, dua ve zikir de huzur-u daimi kaâzandırır: Risale-i Nur’un Hizb-i Nurîsinden (Risale-i Nur’da geçen âyetlerin bir araya getirilen mecmuasından) bir kısmını ve Cevşenü’l-Kebîr’den dahi bir kısmını okurken gördüm ki, kâinatın envaını ve âlemlerini Yirmi Dokuzuncu Mektubun ahir kısmı ve “Alluhu nurussemavati velardı/Allah uzayın, semavatın ve dünyanın nurudur” (Nûr Sûresi, 24:35.) âyetinin beyanında, seyahat-ı kalbiyeyle, herbir ism-i İlâhî bu kâinattaki bir âlemi nurlandırdığını ve zulümatı dağıttığını gördüğüm gibi; aynen ve daha başka bir şekilde, Cevşenü’l-Kebîr ve Risale-i Nur ve Hizb-i Nurî dahi kâinatı baştan başa nurlandırıyor, zulümat karanlıklarını dağıtıyor, gafletleri, tabiatları parça parça ediyor; ehl-i gaflet ve ehl-i dalâletin altında saklanmak istedikleri perdeleri yırtıyor gördüm, kâinatı envâıyla pamuk gibi hallaç ediyor, taraklarla tarıyor müşahede ettim. Ehl-i dalâletin boğulduğu en son ve en geniş kâinat perdelerinin arkasında envâr-ı tevhidi gösteriyor.” (...)

“Hem kâinatı baştan başa aynalar hükmünde tecellîyat-ı esmâya mazhariyetlerini öyle gösteriyor ki, gafletin imkânı olmuyor. Hiçbir şey huzura mâni olmuyor. Ehl-i tarikat ve hakikat gibi huzur-u daimi kazanmak için kâinatı ya nefyetmek veya unutmak daha hatıra getirmemek değil, belki kâinat kadar geniş bir mertebe-i huzuru kazandırdığını ve geniş ve küllî ve daimi kâinat vüs’atinde bir ubudiyet dairesini açtığını gördüm.” (Kastamonu Lâhikası, internet, s. 174.) 

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