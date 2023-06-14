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14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Rüşvetçileri tevbekâr ve sofî eden sır!

Ali FERŞADOĞLU
14 Haziran 2023, Çarşamba
“Kişi ve zümreye dayalı baskıcı yönetimde yolsuzluk, rüşvet ve suistimaller sosyal hayatı tahrip olur, ekonomi çöker; iktidar da seçimi kesinlikle kaybeder. Neden aksi oldu?” (31 Mayıs 2023) diye sormuştuk. Muhterem bir ağabeyimiz, “Dîne zarar olmasın, ne olursa olsun?” sualinin cevabını hatırlattı.

Bazı dindarlar “ister hürriyet, meşrutiyet, demokrasi, ister padişahlık, istibdat yönetimi olsun, yeter ki “Dîne zarar olmasın, ne olursa olsun?” deyip tüm olumsuzluklara rağmen -sözüm ona- “dindar!”lara oy verdi! Böylece en büyük zararı dine ve dindarlığa verdiler! 

Sorunun cevabına gelince: “İslâmiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez; gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan, yalnız kendine gece yapar. Hem de, mağlûp bîçare bir reise yahut müdâhin memurlara veyahut mantıksız bir kısım zabitlere îtimat edilirse ve dînin himayesi onlara bırakılırsa mı daha iyidir?”1 Yoksa milletin, “gayret ve himayesine bırakılırsa mı daha iyidir? Siz muhakeme ediniz.” 

Gerçek ve vakıa şu ki: Meşrûtiyet, demokrasi, parlamenter sistemi hâkimiyet-i millettir, toplumların mutluluk sebebidir; bütün şevk ve ulvi duyguları uyandırır; insanı hayvanlıktan (güdülmekten) kurtarır. Milleti ve devleti sonsuza kadar yaşatır.3 Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet ve suistimalleri de meşrutiyet, demokrasinin önler. 

İşte herkese hitap eden muhteşem örnek: “Siz göçersiniz. Göçerin malı koyundur; o işi bilirsiniz. Şimdi, herbiriniz bazı koyunları bir çobanın uhdesine vermişsiniz. Halbuki çoban tenbel ve muavini kayıtsız, köpekleri değersizdir. Tamamıyla ona îtimat etseniz, rahatla evlerinizde yatsanız, bîçare koyunları müstebit kurtlar ve hırsızlar ve belâlar içinde bıraksanız daha mı iyidir; yoksa onun adem-i kifayetini (yetmeyeceğini) bilmekle, nevm-i gafleti terk edip hanesinden herbiri bir kahraman gibi koşsun, koyunların etrafında halka tutup, bir çobana bedel bin muhafız olmakla hiçbir kurt ve hırsız cesaret etmesin, daha mı iyidir? Acaba Mâmehuran hırsızlarını tevbekâr ve sofî eden şu sır değil midir?”4 

Bu sistemin adı, meşrutiyet, demokrasidir ve hırsız çalamaz; tevbe eder… 

Dipnotlar:

1-bknz., Beyanat ve Tenvirler, s. 85.; 2-Münazarat, s. 39.; 3-bknz., Münazarat, Enst./inter., s. 23.; 4-Beyanat ve Tenvirler, s. 86. 

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  • Oğuz Yiğiter

    14.6.2023 04:47:57

    İşte bu. Siz anlatamıyorsunuz diyenlere; daha başka nasıl anlatılırki? Asrın Sahibi bir asır evvel dememiş mi, mealen; 13. asrın minaresinin başında durmuşum, ...ilh. Onu dinlemişler mi ki orijinal nefesiyle söylediği sözlerini, dinde hassas, muhakeme-i akliyede noksan sofî-meşreb müslümanlar?Niye bizi dinlemiyorlar, anlamıyorlar diye hayıflanalım. İşine gelmeyince ben alim değilim, demokrasi, hürriyet meşrûtiyet gibi bu ince meseleri anlamam der, üzümü bölüşelim deyince zekâvetiyle bizi kandırır. Olay bu. Biz Asrın sahibinin söylediğini ve yaptığını bihakkın söylemeye ve yazmaya devam edeceğiz inşaallah. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Tebrikler Ferşadoğlu Hocam...

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