“Sadîk-ı ahmak” kimler olur?

Kendilerine “Demokrat…” ismini takarak gizleyenlerin bazıları belki de Risale-i Nur’a sadıktırlar; bilemeyiz. Ama, ehl-i hizmete saldırılarıyla, “Faraza sadîk olsan, sadîk-ı ahmak (ahmak bir bağlı) olursun. Adüvvü’d-dinden (din düşmanından) daha muzırsın.” (Bediüzzaman, Muhakemat, Yedinci Mukaddeme) tesbitine masadak olmadılar mı?

Belki, Üstadımızın, “Dikkat ediniz, küfr-ü mutlakı müdafaa eden gizli komite içinize parmak sokmasın” (Bediüzzaman, Şuâlar, s. 289) diye uyardıklarıdır.

Belki, “Dikkat ediniz, bu yeni fırtına sizin tesanüdünüzü bozmamasın” dediği kişilerdir. (Bediüzzaman Kastamonu Lâhikası, internet, s. 172) Belki de, “İçimize casusları sokan ve safdil ve cür’etkâr talebelerin ifşaatını zapt eden” (Bediüzzaman, Şuâlar, s. 289) dessaslardır.

Belki, “Hem zındıka, nifak hâsiyetiyle her tarafa döner. Senin dostunu kendine dost edip, sana düşman eder. Senin taraftarlık cihetiyle kazandığın günahlar, faydasız boynunda kalır.” (Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası, s. 155) denilenlerdir.

Belki de, “İnsanda, ekseriyet itibariyle hubb-u câh denilen hırs-ı şöhret ve hodfüruşluk ve şan ü şeref denilen riyakârane halklara görünmek ve nazar-ı âmmede mevki sahibi olmağa, ehl-i dünyanın her ferdinde cüz’î-küllî arzu vardır. Hattâ o arzu için, hayatını feda eder derecesinde şöhretperestlik hissi onu sevk eder. Ehl-i âhiret için bu his gayet tehlikelidir, ehl-i dünya için de gayet dağdağalıdır; çok ahlâk-ı seyyienin de menşeidir ve insanların da en zaîf damarıdır.” (Bediüzzaman, Mektubat, s. 401) teşhis ve tesbitine uyanlardır.

Belki de, “Şimdiki kuvvetli bir surette hükmeyleyen zındıka cereyanı, birinizi diğeri aleyhinde âlet edip, ezmesinde istimal edecek. Bunu mağlûp ettikten sonra, o âleti de kıracak.” (Lem’alar, 1999, s. 32) denilen zümreye dahildirler.

Kalplerini de açıp bakamayız. Yalnızca zahire, hareket ve konuşmalarına bakar, mihenge vurur, “delil ve akıbete” bakarak karar veririz.