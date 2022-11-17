"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Şahıs, dâhi de olsa cemaati kandırabilir mi?

Ali FERŞADOĞLU
17 Kasım 2022, Perşembe
Bir okuyucumuz, “Bazı arkadaşlarımız Risale-i Nur’u okudukları halde, ‘falan şahıs cemaati kendi fikirleri istikametinde yönlendiriyor’, şeklinde iddialarda bulunur. Bu doğru mudur?” diye sordu.

Bu ve benzeri söylem ve iddiaların ilmi, fikri hiçbir değeri yok! Zımnen, “cemaati, şahs-ı maneviyi, meşvereti” hafife almak, ona karşı mağlup olmakla suçlamaktır! Zira, bu batıl düşünce meslek ve meşrebimize zıttır. Bediüzzaman’ın tesbit ve teşhisleri o tür iddiaları net bir şekilde çürütür: 

“Şu zaman cemaat zamanıdır, şahıs zamanı değil. Şahıs ne kadar dâhi ve hattâ yüz dahi derecesinde olsa, bir cemaatin mümessili olmazsa, bir cemaatin şahs-ı mânevîsini temsil etmezse, muhalif bir cemaatin şahs-ı mânevîsine karşı mağlûptur.” (Mektubat, Enstitü/internet s. 425.) Fert dahi de olsa, cemaatin şahs-ı manevisine karşı sivrisinek kadar kalır.” (Sünühat, s. 52.) “Eski zamanda değiliz. Eskiden hâkim bir şahs-ı vahit idi…. Şimdi ise, zaman cemaat zamanıdır. Hâkim, ruh-i cemaatten çıkmış az mütehassıs, sağırca, metin bir şahs-ı manevîdir ki, şûrâlar o ruhu temsil eder.” (Eski Said Dönemi Eserleri, Sünûhat, s. 486.)  

“Meşrûtiyetin sırrı, kuvvet kanundadır, şahıs hiçtir. İstibdâdın esâsı, kuvvet şahısta olur, kânunu kendi keyfine tâbî edebilir, hak kuvvetin mağlûbu...” (Münazarat, Enstitü/internet, s. 38.)  

“Şimdi hâkim, şahıs değil, efkâr-ı âmme olduğu için… Şahs-ı vâhid, şahs-ı manevîyi kandıramaz ve tenvir edemez.” (ESDE, Münazarat, s. 189.)

Bir damla; bir havuzu taşırmaz, taşıramaz! Şahıs damladır, cemaat, şahs-ı manevi, meşveret havuzdur. Şu halde bu iddiaların sebebi, saikı nedir? Bazısı cahildir, bilmez. Kimi okur, anlamaz. “Risale-i Nur’u anlayarak ve kabul ederek” okumaz! Yani, anlar, kabul etmez, hazmedemez! Kiminin “kör hissiyât-ı insâniye”si (Hizmet Rehberi, s. 221.) denen kör noktaları olur, her boyutuyla göremez. “Lübbü (özü) bulmayan kışır (kabuk) ile meşgul olur. Hakikatı tanımayan hayalâta sapar. Sırat-ı mustakîmi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Müvâzenesiz ve mîzansız olan çok aldanır, aldatır.” (Muhakemat, internet, s. 43) “Tarafgirlikle bakan hiçbir kusuru göremez; ancak, garazkârlıkla bakan gizli kusurları da açığa çıkarır.” (Mektûbât, Enstitü/internet, s. 256.) 

Mesele anlatılmalı, yine de aynı nakaratlar devam ederse, kaale almamalı! 

Okunma Sayısı: 119
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BİK haber sitelerinde de Yeni Asya’yı dışladı

    İnsan hakları can çekişiyor

    Seneye 5 kiloluk yağ en az 500 lira olacak

    6’lı Masa sahaya iniyor

    Beştepe’yi kullanmayacağız

    Tek seçenek ortak aday

    Ukrayna-İsrail gerilimi

    Sosyal medya yalnızlığı artırıyor

    Deprem için gerekli hazırlıklar yapılmadı

    'Polonya haberleriyle şoke oldum'

    2022 yılındaki trafik kazalarında 1872 kişi öldü

    Bursa Belediyesi: 70 günlük suyumuz kaldı

    Trump, adaylığını resmen duyurdu

    Azerbaycan: Fransa'nın kararını şiddetle reddediyoruz

    Polonya'ya düşen füze sonrası Letonya'dan "4. madde" çağrısı

    Ukrayna'da uzun süreli elektrik kesintileri kapıda

    'Teknoloji sektöründeki işten çıkarmalar 100 bini aştı'

    NATO, Polonya gündemiyle acil toplanıyor

    Farhan Haq: Polonya'ya füze düşmesi Guterres'i çok endişelendirdi

    Fitne ateşine izin vermeyelim

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Terörle yapılan hesap bu ise...
    Cevher İLHAN

    Seçim öncesi terör fitnesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    Siyasî değişimler ve Yeni Asya
    Ali FERŞADOĞLU

    Şahıs, dâhi de olsa cemaati kandırabilir mi?
    Ahmet BATTAL

    Fikirler hapsedilebilir mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ı zikreden elli beş lisan -1
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Terörün çaresi”ne dair objektif bakışlar
    Faruk ÇAKIR

    ‘İnsan hakları’ nerede kaldı?
    Ali Rıza AYDIN

    Mâ-i rahmet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.