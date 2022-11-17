Şahıs, dâhi de olsa cemaati kandırabilir mi?

Bir okuyucumuz, “Bazı arkadaşlarımız Risale-i Nur’u okudukları halde, ‘falan şahıs cemaati kendi fikirleri istikametinde yönlendiriyor’, şeklinde iddialarda bulunur. Bu doğru mudur?” diye sordu.

Bu ve benzeri söylem ve iddiaların ilmi, fikri hiçbir değeri yok! Zımnen, “cemaati, şahs-ı maneviyi, meşvereti” hafife almak, ona karşı mağlup olmakla suçlamaktır! Zira, bu batıl düşünce meslek ve meşrebimize zıttır. Bediüzzaman’ın tesbit ve teşhisleri o tür iddiaları net bir şekilde çürütür:

“Şu zaman cemaat zamanıdır, şahıs zamanı değil. Şahıs ne kadar dâhi ve hattâ yüz dahi derecesinde olsa, bir cemaatin mümessili olmazsa, bir cemaatin şahs-ı mânevîsini temsil etmezse, muhalif bir cemaatin şahs-ı mânevîsine karşı mağlûptur.” (Mektubat, Enstitü/internet s. 425.) Fert dahi de olsa, cemaatin şahs-ı manevisine karşı sivrisinek kadar kalır.” (Sünühat, s. 52.) “Eski zamanda değiliz. Eskiden hâkim bir şahs-ı vahit idi…. Şimdi ise, zaman cemaat zamanıdır. Hâkim, ruh-i cemaatten çıkmış az mütehassıs, sağırca, metin bir şahs-ı manevîdir ki, şûrâlar o ruhu temsil eder.” (Eski Said Dönemi Eserleri, Sünûhat, s. 486.)

“Meşrûtiyetin sırrı, kuvvet kanundadır, şahıs hiçtir. İstibdâdın esâsı, kuvvet şahısta olur, kânunu kendi keyfine tâbî edebilir, hak kuvvetin mağlûbu...” (Münazarat, Enstitü/internet, s. 38.)

“Şimdi hâkim, şahıs değil, efkâr-ı âmme olduğu için… Şahs-ı vâhid, şahs-ı manevîyi kandıramaz ve tenvir edemez.” (ESDE, Münazarat, s. 189.)

Bir damla; bir havuzu taşırmaz, taşıramaz! Şahıs damladır, cemaat, şahs-ı manevi, meşveret havuzdur. Şu halde bu iddiaların sebebi, saikı nedir? Bazısı cahildir, bilmez. Kimi okur, anlamaz. “Risale-i Nur’u anlayarak ve kabul ederek” okumaz! Yani, anlar, kabul etmez, hazmedemez! Kiminin “kör hissiyât-ı insâniye”si (Hizmet Rehberi, s. 221.) denen kör noktaları olur, her boyutuyla göremez. “Lübbü (özü) bulmayan kışır (kabuk) ile meşgul olur. Hakikatı tanımayan hayalâta sapar. Sırat-ı mustakîmi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Müvâzenesiz ve mîzansız olan çok aldanır, aldatır.” (Muhakemat, internet, s. 43) “Tarafgirlikle bakan hiçbir kusuru göremez; ancak, garazkârlıkla bakan gizli kusurları da açığa çıkarır.” (Mektûbât, Enstitü/internet, s. 256.)

Mesele anlatılmalı, yine de aynı nakaratlar devam ederse, kaale almamalı!