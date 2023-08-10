Şahıslar niçin Risale-i Nur’u tam anlamaz?

Bir okuyucumuz, “Risale-i Nur’un şerh vs.’si yapılamaz; niye 283. Metubun 1. ve 2. paragrafı görmezlikten geliniyor?” diyor. Görmezden gelinmedi; 3. paragraf onların açılım ve izahı olduğundan direkt o alındı. İşte 1., 2.’leri:

“Risale-i Nur, benim gibi âciz ve ihtiyar ve zayıf bir biçareye bedel, genç, kuvvetli çok Said’leri içinizde bulmuş ve bulacak. Onun için bundan sonra Risale-i Nur’un tekmil ve izahı ve haşiyelerle beyanı ve ispatı size tevdi edilmiş… Evet, Risale-i Nur, size mükemmel bir me’haz olabilir…”1 Yani, vazifeler apaçık sayılmış ve Risale-i Nur “me’haz” kaynak, örnek alınması istenmiş. Ki, metinlerde 1. paragraf ana fikir ortaya koyar, 2., 3., 4.’lerde açılımı yapılır ve gelişme bölümleridir. “Yalnız bazen izah ve tafsile muhtaç kalmış… Onun için vazifem bitmiş gibi, bana geliyor. Sizin vazifeniz devam ediyor.” cümlesiyle de bizzat vazifeleri tek tek sıralıyor:

“Vazifeniz şerh ve izahla ve tekmil ve tahşiye ile ve neşr ve talim ile, belki Yirmi beşinci ve Otuz ikinci mektupları telif ile Dokuzuncu Şuanın dokuz makamını tekmil ile ve Risale-i Nur’u tanzim ve tertip ve tefsir ve tashih ile devam edecek…” Yani, “şerh ve izah ve tanzim” yanında tam dokuz (9) vazifemizin daha olduğunu deklare ediyor. “Yirmi beşinci ve Otuz ikinci mektupları telif ile Dokuzuncu Şuanın dokuz makamını tekmil ile” cümlesini de “bitirme ve tamamlama” vazifesi veriyor. Mesele apaçık değil mi?

Zira, “Ferdî şahısların dehası ne kadar harika da olsalar… mağlûp düşebilir.”2 “Risale-i Nur’un her bahsini, her ehl-i dikkat tam anlamaz, istifade etmez…”3 Onun için, “mabeyninizde beraber...”4 “Gazete gibi değil, dikkatle… merakla… daima… anlayarak ve kabul ederek”5 ve “müdâvele, müzakere, mütalâa, münâzâralı”6 okumalısınız. Zira, “Hakikî, samimî bir ittifakta herbir fert, sair kardeşlerin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir.”7“Risale-i Nur şakirtlerinin bir şahs-ı mânevîsi var; şüphesiz o şahs-ı mânevî bu zamanın bir âlimidir”8. Basit metinler bir açıklanıp izah edilirken, Risale-i Nur, elbette “şerh ve izah…” edilmelidir.

Dipnotlar:

1-Barla Lâhikası, s. 588., 283. Mektub;

2-Mektubat, Enst./inter., s. 422.;

3-Emirdağ Lâhikası, s. 158.;

4-bknz., Kastamonu Lahikası, s. 172.;

5-Mektubat, s. 46., 480, Lemalar, s. 366., Kastamonu Lâhikası, s. 46., Barla Lâhikası, s. 43., Lem’alar, s. 171.;

6-bknz, Mektûbât, s. 335.;

7-Lem’alar, s. 165.;

8-Lem’alar, s. 171.