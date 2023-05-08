Şahs-ı mânevîyi “bir şahıs” kandıramaz

İçtimai, siyasi meselelerde de istikametin bir şartı da İslam ilimler literatüründeki mefhumları bilmek ve tahlil yapabilmektir. Bu mefhumlardan birisi şahs-ı manevîdir. Lügat manası şöyledir:

Bir topluluğun taşıdığı manevî kuvvet ve meziyetler. Birisinin, bedeni, fiziği, maddi yapısı değil, manevi yapısına da şahs-ı manevi denir. Yani, o şahsın, düşünce, bilgi, manevi özellik, meslek, vesairesi şahs-ı manevisini oluşturur. “Müteaddit eşya bir cemaat şekline girse, bir şahs-ı mânevîsi olacaktır. Eğer o cemiyet, imtizâc edip ittihad şeklini alsa, onu temsil edecek bir şahs-ı mânevîsi, bir nevi ruh-u mânevîsi”dir. (Emirdağ Lâhikası, Enst./inter., s. 152.)

Millet ittifakı da bir şahs-ı mânevîdir. Mutabakat Prensiplerinin Ana Maddeleri ve Yol Haritasının özeti, “Hak ve hürriyetler, adalet, gücün hukukun, kanunun elinde olması, kuvvetler ayrılığı prensibi, kemaliyle işleyen meclis, parlamenter sistem, şeffaflık ve sorgulama...” “Yasama/kanun yapma, yürütme/icra” şahsın değil, meclisin elinde olacaktır.

O halde, “Hâkim, şahıs değil, efkâr-ı âmme (kamuoyu) olduğu için… Şahs-ı vâhid (bir kişi), şahs-ı manevîyi kandıramaz ve tenvir edemez.” (ESDE, Münazarat, s. 189.) Ayrıca şu prensipler var;

“Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: Cemaatin ruhu olan şahs-ı mânevî çok daha sağlam ve güçlüdür.” (Emirdağ Lâhikası, Enst./inter., s. 459.)

● Bu zaman, cemaat zamanıdır. Ferdî şahısların dehası ne kadar harika da olsalar, cemaatin sahs-ı mânevîsinden gelen dehasına karşı mağlûp düşebilir.” (Emirdağ Lâhikası, s. 63, 422.)

● Ferd dâhi de olsa, cemaatin şahs-ı manevisini karşı sivrisinek kadar kalır. (Sünuhat, Enst./inter., s, 52.) Meşrutiyet, demokrasi, parlamenter sistem, meşveret cemaatin, şahs-ı mânevinin gücünü yansıtır.