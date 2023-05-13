Sandık başında vicdanımızla baş başa!

Yarın, “inat, tarafgirlik, fikr-i intikam, adavet, şahsi çıkar” gibi olumsuz duyguları bırakıp yalnız “vicdanımızı” yanımıza alarak sandık başındayız! Neden yalnızca vicdanımızı?..

Zira, ya­ra­tı­lı­şı ge­re­ği doğ­ru­yu yan­lış­tan, iyi­yi kö­tü­den ayı­ra­bi­len, ha­yır­ ve gü­ze­li is­te­yen, iyi­lik­ten lez­zet alan, çir­kin ve yan­lış­tan ka­çan, kö­tü­lük­ten elem du­yan ru­hu­mu­zun esas­lı, güç­lü fonk­si­yo­nu, ak­lın kont­ro­lö­rü, ha­ri­ta­sı, pu­su­la­sı, bek­çi­sidir. Dav­ra­nış­la­rı­mı­zın ah­lâ­kî de­ğe­ri olup-ol­ma­dı­ğı hak­kın­da öz­nel, ken­di­ne da­ya­nan, sub­jek­tif bir şu­ur­ ve ah­lâ­kî me­su­li­ye­tin kay­na­ğı olan vic­da­nı­mız; akıl, man­tık, kı­yas, fi­kir, hi­po­tez gi­bi yol­lar ta­kip et­mez; ger­çe­ği doğ­ru­dan doğ­ru­ya bi­lir. İşte bunun için sandık başındaki vicdan artık yolsuzluğa, yoksulluğa, yasaklara, istibdata, enflasyona, zamlara, fukaralığa, zulme “dur!” diyecek.

Vicdan; masum, çocuk, genç, kadın, ihtiyar, hastayı delilsiz hapse atmış; maaş, iş, şirket ve sair mal varlıklarına el koymuş; aileleri darmadağın etmiş, “Ağaç kökü yesinler!” diyen vicdansızların devamına razı olmaz!

Vicdan, “Reisler malınızı ceplerine indirip hapsettikleri gibi, akıllarınızı da almalarına veya dimağınızda hapsetmelerine”; trilyonlarca lira vergi, deprem paralarının daha çar-çur etmelerine razı olmaz! Vicdan; tv kanalları, internet, medya, sosyal medyanın ferdi, aileyi, toplumu ahlaki dejenerasyon ve çökertmeye devam etmesine razı olmaz! Vicdan, aileyi darmadağın eden; nüfus cüzdanlarındaki “Dini İslam” ibaresini çıkaranların iktidarına razı olmaz! Vicdan, 50 binin üzerindeki insanın deprem göçüğü altında kalmasına sebebiyet veren “riyaset-i şahsiyeye/tek adam yönetimine” razı olmaz!

Çünkü, “Tefessüh etmeyen her vicdan, işlediği suçtan ve günahtan rahatsız olur ve ondan kurtulmak ister.” Dolayısıyla, “Cinayetin lekesini izale (yok etmek) veya hacaletini tahfif (utancını hafifletmek), veyahut icra-yı adalete iştiyak (adaletin icrasına duyulan istek ve hasreti) için cezayı hüsn-ü rıza (cezaya razı olup, güzel karşılamak) ile kabul etmek, ruhun fıtri (tabii, yaratılıştan) olan şe’nidir (işidir). (Lem’alar, s. 146.)

Hiç şüphesiz vicdan, “Yol Haritası ve Mutabakat Prensiplerinin Ana Maddeleri, hürriyet, meşrutiyet (demokrasi), adalet, meşveret, meclis/şûra/güçlendirilmiş parlamenter sistem, şeffaflık ve sorgulamayı” hakim kılacak Millet İttfakı diyecektir!