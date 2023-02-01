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1 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Şans, kısmet ve kaderimizi nasıl değiştirebiliriz?

Ali FERŞADOĞLU
01 Şubat 2023, Çarşamba
Madem kaderimizde her şey yazılmıştır, öyle ise, “Şans, kısmet ve kaderimizi nasıl değiştirebiliriz?”

İhtiyari kader, herhangi bir baskı olmaksızın hür irademizle tercih ettiklerimizdir. Bunda tamamen serbestiz. Neyi seçersek Allah onu yaratır. Bunlar da kaderimizde, nasibimizde, kısmetimizde “yazılmıştır!” Herhangi bir baskıya maruz kalmadan istediğiniz yemeği yer, meşrubatı içersiniz. Bunların helal veya haram olması sizin tercihinizdir.

İşte kader, tercihlerinizin de yalnızca yazılmasıdır. Yazmak, yapmayı mecbur kılmaz. Okulda çalışıp iyi not almak veya tembellik yapıp kötü not almak bizim elimizde. Ne yapacağımızı da Allah bildiği için, önceden yazmıştır. Tıpkı öğrencisini iyi tanıyan adil, hakperest öğretmen bir gün önce notunu not defterine yazsa! Çalışıp çalışmayacağını bildiği için yazıyor! Güneş ve ay tutulmalarının senelerce önce dakikası dakikasına yazılması gibi.

Allah, kulunun ne yapacağını önceden bilir; çünkü Alim’dir -ki, bilmezse Allah olmaz- bildiği için kulun tercihine göre kader, kısmet, nasip olarak yazar. İşte, “Her insanın kaderini boynuna astık, sorumluluğunu omuzuna yükledik” (İsra Suresi, 13.) mealindeki ayet, bunu ifade eder. Bu zaviyeden bakıldığında, hür çerçevedeki kaderini, kısmetini, nasibini kendisi tayin eder, ister. Adil-i Mutlak olan Allah kuluna hür irade vermiştir. Kul ne isterse, onu yaratır. Yola çıkan kul, sağa mı, sola mı, kütüphaneye mi, kahveye mi, camie mi, meyhaneye mi gitme kararı kendisinindir. 

Dolayısıyla tembellik kaderimiz değil, tercihimizdir. Zaten, tevekkül de, Allah’ın koyduğu sebeplere, adetullaha, sünnetullaha, Allah’ın koyduğu tekvini, tabiat kanunlarına, şeriata uymanın adıdır. Uyup-uymamakta serbestiz.

İngiltere’de Prof. Richard Wiesman bir çalışma yaptı. Çalışmasına şansı da ekledi. Tam 10 yıl boyunca 18-84 yaşındaki birçok meslek dalından kişi ile çalıştı. Anketler yaptı, testler yaptı, birçok programlar sonunda ortaya çıkan şey, şansın üzerimize çekilebileceği ve şansın değiştirebileceği üzerine idi. Bu çalışma bize şunu ispatladı:

Hiç şüphesiz, şans, nasip, kısmet ve kaderimizi değiştirebiliriz! Bu hüküm, kaderi inkar değil, kaderi doğru anlamaktır. Yani, önce kelime ve mefhumları doğru anlamalı, sonra da bu doğruluğa layık doğru yaşamalı.

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