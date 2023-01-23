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23 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Satış emvali hazır, müşteri hazır…

Ali FERŞADOĞLU
23 Ocak 2023, Pazartesi
Maddi, dünyevi ticaretin büyük emek, ağır şartları yanında kâr marjı düşük.

Kısa, orta, uzun vadeli planlar, satış stratejisi ile pazar analizi yapıp konumunu belirlemek gerekir. Müşteriyi bulup tanımak, farklı tedarikçiler ayarlamak ve tetikte olup piyasayı devamlı takip etmek… Ne kadar zahmetli, sıkıntılı, stresli, yorucu?! 

Üç Aylar ise, en bereketli, güzel, sıcak, feyizli günlerin bulunduğu yaz mevsimine benzer. Öyle ise, göz açıp kapayıncaya kadar geçecek bu mânevi mevsimde iyi bir ticaret yapmak ne kadar rahat, ne kadar kolay, ne kadar kârlı; oturduğumuz yerde, zahmetsiz, sıkıntısız ticaret ve kâr içinde kâr var! Bire on, yüz, yedi yüz, bin, on binler verilir! Öyle ise, “En iyi, en efdal şeylerle meşgul olmak lâzım geliyor. İnşaallah, Kur’ân’a ait mesâille iştigal, bir nevi manevî mütefekkirâne Kur’ân okumak hükmündedir. Hem ibadet, hem ilim, hem marifet, hem tefekkür, hem kıraat-ı Kur’ân manaları risalelerin istinsah ve mütalâalarında vardır itikadındayız.” (Barla Lahikası, Mektup no: 257, s. 376.)  

Önümüzde mühim bir ticaret-i uhreviye pazarı var. Eğer iyi bir ticaret yapamazsak Niyazi-i Mısrî gibi feryad ederiz: “Bir ticaret yapmadım, nakd-i ömür oldu hebâ,/Yola geldim, lâkin göçmüş cümle kervan bîhaber./Ağlayıp, nâlân edip, düştüm yola tenhâ, garip,/Dîde giryan, sîne biryan, akıl hayran, bîhaber.” Mealen şu: Bir ticaret yapamadım, ömür sermayesi boşa gitti. Sonra yola gelip doğru yolu buldum; lâkin baktım ki haberim olmadan bütün kervanlar gitmiş. Bunun üzerine ağlayıp, inleyip, tek başıma, garip olarak yola düştüm. Ağlayan göz, kavrulmuş sine (göğüs), akıl hayran ve habersiz olarak…” Pişmanlıkla feryad, figan ağlamaktansa çok bereketli bir “zikir, fikir, şükür” ticareti yapmak daha iyi değil mi?  

Üç Aylar, mübarek gün ve gecelerde pazar hazır, ticareti yapılacak manevi mallar hazır, müşteri de hazır, kâr marjı ise çok yüksek. Bize kaldı, “Emâneti sahib-i hakikisine satmak…” 

Okunan ve okunacak Kur’an harfleriyle, mübarek gün ve gecelerin dakikaları kâinat zerratıyla çarpımı adedince Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun! Cenab-ı Hak size (ve bize) bir o kadar sevap ve hasene ihsan etsin. “Cenab-ı Hak, herbir geceyi sizin hakkınızda birer leyle-i Regaib, ve leyle-i Kadir kıymetinde sevap versin. Amin.” 

(Kastamonu Lahikası, s. 56.) 

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