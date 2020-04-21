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23 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Savm, tekbir, selât, tehlil ve tedbir ayı geliyor

Ali FERŞADOĞLU
21 Nisan 2020, Salı
Salgın devam ediyor.

“Temizlik/hijyen, karantina, maske, sosyal mesafe” ve sair resmî, gayr-i resmî bütün tedbirlere azamî riayet etmek mecburiyet ve mükellefiyetindeyiz: “Kendinizi, ellerinizle tehlikeye atmayın” (Bakara Suresi, 195)

(Peygamberimiz (asm), “Tedbir gibi akıllılık yoktur, günahlardan sakınmak gibi takva yoktur, güzel ahlâk gibi de asâlet yoktur.” buyurmuştur. (Camiü’s-Sağir, No: 9910)

Şu imtihan ve hikmet dünyasında sebeplere müracaat etmektir; şöyle:

“Esbabı tamamen ihmal ve terk etmek iyi değildir. Çünkü, o zaman Cenab-ı Hakk’ın hikmet ve meşietiyle kâinatta vaz edilen nizama karşı bir temerrüd çıkar.” (Bediüzzaman Said Nursî, İşaratü’l-İ’caz, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, Risale-i Nur Enstitüsü/internet, s. 28.)

“Hâzık (uzman), mütedeyyin hekimlerin tavsiyelerini tutmak, ehemmiyetli bir ilâçtır.” (Lem’alar, s. 219) Yalnız, hâzık/uzman doktorlar maddî-manevî, resmî-gayr-i resmî hiçbir baskı altına alınmaması gerekir!

“Cuma ile teravih namazları ne olacak?” diye soranlara da bir cevabımız olmalıdır. Bu cevap şahsî görüşümüzdür. 

Meseleye önce şu ölçü ve prensipler çerçevesinde de bakmalıyız:

“İhsan-ı İlâhî ile tavsifte kanaat etmek farzdır.” (Bediüzzaman, Muhakemat, s. 21-22) 

“Her şeyi, olduğu gibi tavsif etmek gerektir.” (Bediüzzaman, Hutbe-i Şamiye, s. 127.)

“Mübalâğa ihtilâlcidir. (Bediüzzaman, Muhakemat, s. 27.)

“Cuma Namazının sahih olması için cami ve cami hükmündeki mescidlerde kılınmalıdır, bir engel olmamalıdır” şeklindeki şartlar ne olacak?

Zaten zamanın ve şartların değişmesiyle hükümler ve fetvalar değişmez mi? Meselâ, İslamın şartı beştir. Ama, zengin olmayana “Zekât ve Hac” farz değildir. Cuma namazı farz, seferiye değildir. Ramazan’da oruç tutmak farz, seferiye o gün farz değil, başka zaman tutması gerekir…. İlaahir.

Buna göre, koronavirüs dolayısıyla vakit ve Cuma Namazları tedbir olarak topluca kılınmasına müsaade edilmiyorsa, diğer şartlar da ortadan kalkmaz mı? Üç kişi bir araya gelerek (Şafiiler de Hanefilere ittiba edebilir) ve bütün tedbirlere riayet ederek mescid hükmünde olan yerlerde, medreselerde Cuma namazı kılmasında ne sakınca vardır?

Cami/mescid şartına şöyle bakmalı:

“Allah, gerçekten iman edip sâlih amellerde bulunan mü’minleri, şirkten uzak kalmaları şartıyla yeryüzünde iktidar sahibi yapacağını vaad etmiştir. (24/Nûr Sûresi, 55)

“Bu vasıftaki mü’minler, yeryüzünün vârisleridir. Allah, onlardan yeryüzünü mescid edinerek kendilerine verilen miraslarına sahip çıkmalarını istemektedir. (28/Kasas Sûresi, 5-6).

Peygamberimiz de (asm), yeryüzünün bir mescid/cami olduğuna işaret eder:

“Benim için yeryüzü temiz ve mescid kılındı. Kime namaz vakti gelirse, bulunduğu yerde namazını kılar.” (Müslim, Mesâcid 3, hadis no: 521; Buhârî, Salât 56, hadis no: 84)

Yukarıda bir kısmını serdettiğimiz hakikatler gereğince tebliğ ve teklif edilir, ihtiyar elden alınmaz. İsteyen, istediği gibi hareket etmekte hürdür, hür olmalıdır. Çünkü, “Hürriyet Rahmân’ın ihsânıdır, zira o îmânın bir hassasıdır (özelliğidir).” (Bediüzzaman, Münâzarât, s. 59.)

Resmî tedbir gereği kılmayanlar günaha girmedikleri gibi, kılanlar da girmez!..

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  • Cenk çalık

    21.4.2020 14:02:11

    Ölçü çok önemlidir. Tedbirli olmaya elbetteki itiraz edilmez. Ancak abartılmamalı. Dediğiniz gibi tedbir alınarak neden cuma, teravih kılınmasın? Tedbir alınmaya çalışılarak işe gidiliyorsa elbetteki daha az riskli olan birkaç kişinin namaz kılması kadar normal bir durum olamaz. Bütün bütün elde edemiyorsak imkan dahilinde en iyisini yapmak en mantıklı seçenek olarak karşımızda duruyor. Rabbim istifade eden kullarından eylesin inşaAllah!..

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