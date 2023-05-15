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15 MAYIS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

“Seçim nasıl sonuçlanır?”(sa) sonuçlansın!

Ali FERŞADOĞLU
15 Mayıs 2023, Pazartesi
Bu yazı, seçim işlemi devam ederken, ikindi sularında baskıya girdi… Araştırma ve nerede ise tüm anketlere göre Millet İttifakı ipi göğüsler şeklindeydi!

Faraza, bir sürpriz veya bilgisayar oyunları ile başka şekilde sonuçlanırsa da bizim için bir beis yok! “Herşeyde bir hayır vardır!” deriz ve çalışmalarımıza devam ederiz. Zira, “Her vakit havf ve recâ ortasında bulunmak lâzım…”1 “Çünkü, emn ve ye’sin vartasına düşmemek hikmetiyle, havf ve reca muvazenesinde sabır ve şükürde bulunmak”2 ve daima göz önünde bulundurmak gerekir:

“Aklı başında olan insan, ne dünya umurundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Zira dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun.”3

Ayrıca biz, “başarı, sayı ve sonuç odaklı” değil, “rıza ve hizmet odaklı” çalışıyoruz. “Cenâb-ı Hakkın rızası ihlâs ile kazanılır; kesret-i etbâ’ ile ve fazla muvaffakiyetle değildir. Çünkü onlar, vazife-i İlâhiyeye ait… Risale-i Nur’un hizmetinde şahsın vazifesi sadece tebliğdir, netice Allah’a aittir. ”4 “Sen neci oluyorsun ki, böyle hırsla “Herkes beni dinlesin?” diye, vazifeni unutup vazife-i İlâhiyeye karışıyorsun? Kabul ettirmek, senin etrafına halkı toplamak Cenâb-ı Hakkın vazifesidir. Vazifeni yap, Allah’ın vazifesine karışma.”5

Bizim vazifemiz, Kur’ân ve Sünnet-i Seniyyenin bu zamandaki içtimai, siyasi ölçülerini okumak, anlamak, anlatmak, tebliğ etmekten ibarettir. Kur’ân mealen, “Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.”6 diye ferman eder. Yani, işin ehline, uzmanına, otoritesine gidin!.. İlim sahipleri kimlerdir? “Verrasihune fil ilmi/İlimde derinlik sahibi olan…”7 “müçtehid ve müceddidlerdir.” Risale-i Nur bu asrın mürşidi, müceddidi ve mehdisidir. Biz de ona sorup hakikatleri gücümüz nisbetinde okuma, müzakere, mütalaa ile anlamaya, yaşamaya, tebliğ etmeye çalıştık…

Ayrıca, biz bu “âleme ilim ve duâ vâsıtasıyla tekemmül etmek”8 istidat ve kabiliyetlerimizi geliştirmek için gönderildik. Biz, ilim, kalem ve ma’rifetü’nefs, yani, nefis terbiyesi ile, yani, ruh ve duygularımızı terbiye etmek ile cihad-ı maneviyeye devam etmek mecburiyet ve mükellefiyetindeyiz. Faraza olumsuz sonuç ve başarısızlıklar tekamülü, gelişmeyi sağlar.

Dipnotlar: 

1-Lem’alar, Enst./inter., s. 397.; 

2-Kastamonu Lâhikası, Enst./inter., s. 10.; 

3-Mesnevi-i Nûriye, Enst./inter., s. 111.; 

4-Lem’alar, Enst./inter., s. 134.; 

5-Age., s. 156.; 

6-Nahl Suresi, 43.; 

7-Al-i İmran Suresi, 7.; 

8-Sözler, Enst./inter., s. 285.

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