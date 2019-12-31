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31 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Seferberliğe nereden başlamalı, neler yapmalı?

Ali FERŞADOĞLU
31 Aralık 2019, Salı
Seferberliğe aşk, şevk ve neşe kaynağı çocuk ve gençlerimizden başlayabiliriz. Eskiden yaptığımız gibi gençleri “Medrese-i Nuriyelere/dershanelere, derslere, hizmetlere, sosyal etkinliklere, basın-yayın hayatına çekmek ve yönlendirmek için müspet, meşru aktiviteler, organizasyonlar yapmalı, yapılanlar varsa aktifleştirilmelidir.

Gerçekten bizi de aşk ve şevke getiren birkaç örneğini bazı il ve ilçelerimizde yaşadık:

Ortaokul, lise ve üniversitenin ilk sınıflarındaki çocuk ve gençler-bu arada kız öğrenciler için de-bir araya getirildi. Kader meselesi, his/duygusal zeka ve eğitimi gibi mevzular seminer olarak işlendi. Seminerden sonra gençlere sınırsız soru sorma, kendilerini ifade etme ve katılım fırsatı verildi.

Organizatörlerin ifadelerini göre, seminer sonunda da yüzde yüzde 90’ının kitap imzalatmaları çok büyük aşk ve şevke medar oldu. Çocuklar, gençler bir yazarla tanışmanın, birlikte müzakere ve mütalaa etmenin heyecanını yaşadılar. Ve ilk katılanlar derslere, sohbetlere, bu tip aktivitelere katılacaklarını beyan ettiler.

Bu ve benzeri organizasyonları her il ve bvlgede buna benzer faaliyetlere yer vererek, çocuk ve gençlerimizi “Bir faaliyet ve hareket olan hayatın” bineği “aşk ve şevke” matiyyesine bindirebiliriz.  

Çocuk ve gençlerimizin herbirisine Gençlik Rehberi, Küçük Sözler, Hizmet Rehberi ve benzeri cepboy kitaplardan-veya bir kitabı birkaç kişiye bölüştürerek-verip okumalarını, özetini çıkarmalarını isteyebebiliriz.

Bukitapları aralarında müzakere-mütalaa etmelerini sağlayabiliriz.

Önce kendi aralarında ders yapmalı. Sonra ev dersleri, mahalli dersleri yapmalıdırlar.

Gençlik Rehberi Kompozisyon yarışmaları açılabilir il veya bölge çapında.

Yeni Asya Neşriyat’tan çıkan gençlikle ilgili kitapları ödüllü olarak okutmalı. Okuyana, özetleyene, anlatana farklı ödüller verilmeli.

Gençler Gençlik Rehberi Seminerleri düzenlemeli.

Gençlerin; esnaf, aile ve gençlik kuruluşlarına kitap dağıtma kampanyaları düzenleyebiliriz.

“Gençlerin gözüyle gençlerin meseleleri/problemleri/sorunları ve çözüm yolları münazaraları; hayattan, anne-babalarından, cemaatten beklentileri nelerdir?” mevzulu toplantılar tertiplenebilir.

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