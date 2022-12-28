Şefkat farz, zulüm haram!

İslâm literatüründe, nezih, sıcak ve derûnî mânâlar taşıyan “şefkat”; sırrını, Allah’ın kuşatıcı ve merhamet edici olan sonsuz “Rahman, Rahîm ve Vedûd” isimlerinden de alır.

Bütün çeşitleri nezih, temiz olan şefkat, aşk ve muhabbetten keskin bir iksir. Hakiki şefkattaki fedâkârlık, ihlâstan kaynaklanır. İnsanın hadsiz fakrını hissetmesi olan şefkat, hakiki şükrün esasıdır

İnsanların hemcinslerine şefkati, yardımların en ulvî ve en makbullerinden. Aşktan ulvî bir sevdâdır şefkat. Lâkin, “Şefkat-i İlâhîden fazla şefkat, şefkat değil,” diyor şefkat zirvesindeki ses. Hangi din, inanç, etnik kökenden olursa olsun hemcinslerimize “iyilik, yardım ve şefkatle” mükellefiz. İşte bunu emreden İlâhî fermannın meali:

“İyilik yapın, yaptığınız iyiliği güzel yapın. Muhakkak ki Allah, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunan kullarını sever.” (Bakara Suresi, 195.) Yapılan iyilik nasıl güzel olur? Minnetsiz ve en çok ihtiyacı olduğu şeyde iyilik etmek. Minnet edemeyiz, çünkü, “iyilik etme gücünü ve emrini” veren Kerim-i Mutlak Rabbimizdir. Farz olan iyiliği yapan asla minneti ima bile edemez; nerede kaldı başa kakmak!

Şefkatin en muhteşemi ebedi hayatların kurtulmaması için çabalamaktır. “İnsaniyetteki hemcinsine şefkat ise, şükr-ü hakikînin bir esasıdır. Hangi fert olursa olsun, kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir; ona karşı şefkate mükelleftir.” (Mektûbât, s. 389.)

Annelerimiz olmasaydı hiçbirimiz hayatta olmazdık. Zira, yavrusu için hayatını hiçe sayar; tereddüt etmeden ve gözünü kırpmadan fedâ eder. Bütün insânî, hayvânî ve nebâtî annelerin şefkati, ancak bir lem’a-i tecelli-i rahmettir. Eğer bu şefkati yanlış yolda kullanırlarsa, evladlarından alacakları karşılık, hem kendileri, hem evlâdları için dehşetengiz bir isyan...

Şefkat suistimalcisi anneler, “Yavrucağızımı bu soğuk ve yorgunlukta sabah namazına kaldırmayayım!” onu Cehennemin akkor alevleri arasına itmeye nasıl cesâret ediyor?! Vahşî teknoloji, evlâdı anne şefkati gibi bir hazineden; anneyi itaatten mahrum etmiş. Babalar alınmasın. Oğulları ne kadar haksız olsalar dahi, yine evlattan şefkatlerini esirgememeli.

Hemcinslerine şefkat farz iken mâsûmlara bile şefkat etmeyip zulmedenler, yufka yürek görünümlü canavardır!

Şefkat fıtridir, zulüm fıtrattan sapmadır. İnsana, bahusus masumlarına şefkat etmemek iki katlı zulümdür; işkence etmek ise katmerli vahşettir.