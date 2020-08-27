“Sen kimsin?” sorusunun cevabını önemli mevkilere gelmiş, olanlar bunları terk ederek bulmaya çalışmış, çalışıyor.

Demişler ki, “Sen kimsin, dünyaya niye geldin?’ sorularını bu yaş ve imkânlarla açıklayamadık; mutsuz olduk.

Ardından şunları ekliyorlar: Hayatın bir anlamı olmalıdır. Ama, iş, aş, gezmek, eğlenmek, şan, şöhret olamaz! Çünkü, bunları elde ettik yine de mutlu değiliz.

Peşlerinde koşuşturduk ve yakalar yakalamaz, mutluluk balonu sönüyordu! O zaman gerçek cevapları bulmalıydık.

Şimdi sen ey genç adam! Çok büyük bir şansı yakaladın! Pek çoğumuzun 35-40 yıl sonra kendisine sorduğu suale en enerjik, en hareketli, en meraklı, en uyanık olduğun bir dönemde muhatap oldun.

Genç adam! Bu sualin cevabını “istersen eğer gel, Asr-ı Saadete, Cezîretü’l-Araba gideriz. Hayalen olsun onu vazife başında görüp ziyâret ederiz.

İşte bak: “Hüsn-ü sîret ve cemâl-i sûret ile mümtaz bir zâtı görüyoruz ki, elinde mu’ciznümâ bir kitap, lisânında hakàikâşinâ bir hitâb, bütün benîâdem’e, belki cin ve inse ve meleğe, belki bütün mevcudâta karşı bir hutbe-i ezeliyeyi tebliğ ediyor. Sırr-ı hilkat-i âlem olan muammâ-i acîbânesini hall ve şerh edip ve sırr-ı kâinat olan tılsım-ı muğlâkını feth ve keşfederek, bütün mevcudâttan sorulan, bütün ukùlü hayret içinde meşgul eden üç müşkül ve müthiş suâl-i azîm olan “Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun?” suâllerine muknî, makbul cevap verir.” (Bediüzzaman, Sözler, s. 215)

Bu çarpıcı, şaşırtıcı, veciz, beliğ, yaklaşımı gördükten sonra şu iki sual de devreye giriyor: “Bu hayattaki gayen, amacın, hedefin ne?” “Mesajin ne?”

Genç adam! Risale-i Nur’da “her müşkül/problem halledilir, her suale cevap verilir.” (Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat, s. 45)

Zira, “Bediüzzaman bence 20. yy’ın değil 21. yy’ın düşünürü. Dünyanın modernlikle birlikte sürükleneceği yeri görebilmiş İslâm dünyasındaki tek düşünür… Bu- nun için nasıl bir zihnî sefer yapılacağını gösterebilmiş biri. Batıdaki deizmin, sekülerleşmenin bütün insanlığı ve İslâm dünyasını Peygamberi soluktan uzaklaştıracağını görüyor. O yüzden iman hakikatleri üzerine yoğunlaşıyor.” (Prof. Yusuf Kaplan, Yeni Asya, 24.03.2008)