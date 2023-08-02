"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

“Şerh, izah, tanzim” ve parantez içinde kelime anlamını vermek-2

Ali FERŞADOĞLU
02 Ağustos 2023, Çarşamba
“Şerh ve izah” meselesini örneklendirirsek, “din” kelimesinin 30, salat kelimesinin 18 anlamı var. “Fitne”nin “karıştırma, bozma, kargaşa çıkarmanın” yanında asıl manası “imtihan”dır: “Bilin ki, mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer ‘fitne’, deneme, imtihan aracıdır…”7

Bir kelimenin geçtiği ibarede hangi anlamda kullanıldığı te’vil ile anlaşılır, tefsir ve şerh ile açıklanır. Aksi halde yanlış anlamlar ortaya çıkar. Mesela, “Bismillah her hayrın başıdır”8 sözü bir hadisten alınmıştır ve bir içtihattır: “Hayırlı işlerde besmele çekilir, hayırsız, gayr-i meşru, haram işlerde değil” bir şerhdir. Keza, Dördüncü Söz’de geçen “Piyango kumarına parasını yatıran bir adam”9 ifadesinden, “Bediüzzaman’a göre piyango kumardır” şerhini yapabiliriz. Ve yine, “Ara sıra sinemaya ibret için gittiğimden…”10 şeklindeki beyanından, “meşru olmak şartıyla sinema, tv, video, internet, görüntülü haberleşme vasıtalarını kullanabiliriz” içtihadı yaptığı şerhini çıkarabiliriz…

İzah meselesine gelince: İzah, “aydınlatma, netleştirme, berrak ve anlaşılır kılma” demektir. Risale-i Nur, sadece “okuma” kitabı değil, hem ilim hem marifetullah, hem fikir kitabıdır!

Tanzim ise, Risale-i Nur’u, “Hizmet Rehberi, Beyanat ve Tenvirler, Vesvese Bahsi, Risale-i Nur’da Namaz ve Hikmetleri…” gibi şekillerde neşretmek; ayet, hadis meallerini dipnota; kelimelerin lügat manalarını sayfanın alt, yan tarafına veya sonuna koymak; tanzim, yani düzenlemedir. Mukaddes kitabımız Kur’an derkenar, şerh şeklinde de tanzim edilmiştir. Onun bir mucize-i maneviyesi Risale-i Nur neden olmasın!?

Kelime anlamlarını parantez içinde vermek meselesine gelince: “Risâle-i Nur’u cemaate okurken… bâzı lûgatların mânâlarını söyleyerek aynen okumak daha müessir ve daha efdaldir.”11 Yani, okurken şerh ile izah ediyor, kelimelerin lügat manalarını veriyoruz. Zira, zaten bunlara izni verilmiştir. O halde, yazılı naklederken “bâzı lûgatların mânâlarını” yani, kelimenin anlamlarını parantez içinde vermek neden doğru olmasın?

Ancak, üstünde “Risale-i Nur Külliyatından” yazan kitabın metninde “şerh, izah ve parantez içinde kelime anlamını vermek” karışıklıklara, yanlışlara sebebiyet verdiğinden doğru değildir, son derece sakıncalıdır ve bir “tahriftir!”  

Dipnotlar:

7-Enfâl Suresi, 28.; 8-Şözler, Enst./inter., s. 11.; 9-Age, s. 27.; 10-Lem’alar, Enst./inter., s. 237.; 11-Sözler, Konferans, Enst./inter., s. 723-724.

Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Konya Selçuklu'da 5 büyüklüğünde deprem

    Motorine iki ayda yüzde 88 zam

    Tütün, 8,7 milyon insanın ölümüne sebep oluyor

    Emeklinin feryadına kulak verin

    Üretici ile market arasındaki fiyat farkı yüzde 390

    Faciadan 1,5 yıl önce tespit edilmiş

    Ukrayna, Moskova ve Moskova Bölgesi’ne İHA’larla saldırı düzenledi

    Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak

    Açlık sınırı yeni asgari ücreti de geçti

    Aşure kazanları kaynatılamadı

    Hazineden borçlanmaya devam

    Simit 10 lira oldu

    Yemen’de kıtlık tehlikesi

    Fenerbahçe, 5-0'ın rövanşında rahat

    İran'da tüm kurumlar için 2 gün tatil kararı

    Dev "X" logosu, şikayetler üzerine kaldırıldı

    Senegal karıştı - Sonko'nun tutuklamasının ardından çıkan olaylarda 2 kişi öldü

    Vergi ve zamla ekonomi kurtulmaz

    Tasarruf yine lafta kaldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Hukukî açıdan daha kuşatıcı olabilseydik...”
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Bir başka açıdan Kerbela
    Ali FERŞADOĞLU

    “Şerh, izah, tanzim” ve parantez içinde kelime anlamını vermek-2
    Risale-i Nur'dan

    Âl-i Beyt muhabbeti, mesleğimizde bir esastır
    Muhammet ÖRTLEK

    ABD-Suudi Arabistan Paktı mı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Muzaffer KARAHİSAR

    Nekes Tamburi’nin cimriliği
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kardeşlik bağında feyizli bir gezinti (3)
    Havva Kösebaşkan

    Nurlu beldede bir aile programı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.