“Şerh, izah, tanzim” ve parantez içinde kelime anlamını vermek-2

“Şerh ve izah” meselesini örneklendirirsek, “din” kelimesinin 30, salat kelimesinin 18 anlamı var. “Fitne”nin “karıştırma, bozma, kargaşa çıkarmanın” yanında asıl manası “imtihan”dır: “Bilin ki, mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer ‘fitne’, deneme, imtihan aracıdır…”7

Bir kelimenin geçtiği ibarede hangi anlamda kullanıldığı te’vil ile anlaşılır, tefsir ve şerh ile açıklanır. Aksi halde yanlış anlamlar ortaya çıkar. Mesela, “Bismillah her hayrın başıdır”8 sözü bir hadisten alınmıştır ve bir içtihattır: “Hayırlı işlerde besmele çekilir, hayırsız, gayr-i meşru, haram işlerde değil” bir şerhdir. Keza, Dördüncü Söz’de geçen “Piyango kumarına parasını yatıran bir adam”9 ifadesinden, “Bediüzzaman’a göre piyango kumardır” şerhini yapabiliriz. Ve yine, “Ara sıra sinemaya ibret için gittiğimden…”10 şeklindeki beyanından, “meşru olmak şartıyla sinema, tv, video, internet, görüntülü haberleşme vasıtalarını kullanabiliriz” içtihadı yaptığı şerhini çıkarabiliriz…

İzah meselesine gelince: İzah, “aydınlatma, netleştirme, berrak ve anlaşılır kılma” demektir. Risale-i Nur, sadece “okuma” kitabı değil, hem ilim hem marifetullah, hem fikir kitabıdır!

Tanzim ise, Risale-i Nur’u, “Hizmet Rehberi, Beyanat ve Tenvirler, Vesvese Bahsi, Risale-i Nur’da Namaz ve Hikmetleri…” gibi şekillerde neşretmek; ayet, hadis meallerini dipnota; kelimelerin lügat manalarını sayfanın alt, yan tarafına veya sonuna koymak; tanzim, yani düzenlemedir. Mukaddes kitabımız Kur’an derkenar, şerh şeklinde de tanzim edilmiştir. Onun bir mucize-i maneviyesi Risale-i Nur neden olmasın!?

Kelime anlamlarını parantez içinde vermek meselesine gelince: “Risâle-i Nur’u cemaate okurken… bâzı lûgatların mânâlarını söyleyerek aynen okumak daha müessir ve daha efdaldir.”11 Yani, okurken şerh ile izah ediyor, kelimelerin lügat manalarını veriyoruz. Zira, zaten bunlara izni verilmiştir. O halde, yazılı naklederken “bâzı lûgatların mânâlarını” yani, kelimenin anlamlarını parantez içinde vermek neden doğru olmasın?

Ancak, üstünde “Risale-i Nur Külliyatından” yazan kitabın metninde “şerh, izah ve parantez içinde kelime anlamını vermek” karışıklıklara, yanlışlara sebebiyet verdiğinden doğru değildir, son derece sakıncalıdır ve bir “tahriftir!”

Dipnotlar:

7-Enfâl Suresi, 28.; 8-Şözler, Enst./inter., s. 11.; 9-Age, s. 27.; 10-Lem’alar, Enst./inter., s. 237.; 11-Sözler, Konferans, Enst./inter., s. 723-724.