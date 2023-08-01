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1 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

“Şerh, izah, tanzim” ve parantez içinde kelime anlamını vermek

Ali FERŞADOĞLU
01 Ağustos 2023, Salı
Risale-i Nur pasajlarındaki bazı kelimelerin lügat anlamlarını parantez içinde vermemiz üzerine emektar bir okuyucumuz, “Biz Türkçe bilmiyor muyuz; parantez içinde ‘Türkçe’si bu’ diye yazıyorsunuz? Risale-i Nur Türkçe’dir…” diye sosyal medyadan bir paylaşım yaptı…

Risale-i Nur’da, “Her müşkül (tüm problemler) halledilir, her suale cevap verilir.”1 Dolayısıyla bizim vazifemiz, onu “anlayarak ve kabul ederek” okumaktır. Çünkü, Risale-i Nur’u “anlayarak ve kabul ederek okuyan bu zamanın mühim ve hakikatli bir âlimi olabilir.”2 “Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder, fakat herkes herbir meselesini tam anlamaz.” Çünkü, Risale-i Nur sıradan bir tefsir değil. Asr-ı Saadetten, hatta Hz. Adem’den (as) günümüze İslam kültürünü ihtiva eden bir külliyattır. Bir branşta uzman olan, diğer ilim dallarındaki temel kavramları bilemez. 

İyi ve tam anlamanın da formülü şöyle verilir: “Nur şâkirdleri, mümkün olduğu kadar, her yerde küçücük birer dershâne-i Nuriye açmak lâzımdır. Gerçi, herkes kendi kendine bir derece istifade eder; fakat herkes herbir meselesini tam anlamaz. Hem imân hakikatlerinin izâhı olduğu için hem ilim, hem mârifet, hem ibâdettir…”3 Demek anlamak için beraber müzakere, mütalâa, müdavele, münazaralı okumalı.

“Bu durûs-u Kur’âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müctehidler de olsalar, vazifeleri, ulûm-u imaniye cihetinde, yalnız yazılan şu Sözlerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir.”4

Şerh geniş yorum demek olmakla beraber, kastedilen başka manalar da çıkarmaktır. “Şerh”in sözlük anlamı açma, ayırma, yarma, “bir şeyi genişletip yaymak; sözün kapalı kısımlarını açıklayıp anlaşılır hale getirmek”tir.5 Istılahi mânâsı ise, bir kavramı, metni veya kitabı açıklamak, tefsir etmek ve yorumlamaktır. Herhangi bir eserin, metnin kenarlarına açıklama babında iliştirilmiş eleştirel veya açıklayıcı yorum. Şerh yapana şarih, yorumcu, müfessir denir.

Literatürde sonuncu mânadan hareketle sözlü veya yazılı olarak bir konuda yapılan açıklamalara şerh denmiş, böylece ilimler tarihinde şerh bir telif türü şeklinde ortaya çıkmıştır.”6

Dipnotlar: 

1-Tarihçe-i Hayat, Enst./inter., s. 45.; 

2-Lem’alar, Enst./inter., s. 171.; 

3-Emirdağ Lahikası, Enst./inter., s. 445.; 

4-Mektubat, Enst./inter., s. 413.; 

5-Lisânü’l-Arab, “şr” md.; el-Mu’cemü’l-vasî, s. 477.; 

6-https://islamansiklopedisi.org.tr/serh

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