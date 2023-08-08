“Şerh, te’lif, tefsir, tekmil” gibi 12 vazife ve anlamları

Bediüzzaman, Nur Talebelerinin, Risale-i Nur’un “şerh, yorum, tanzimi” yanında 9 vazifelerinin daha bulunduğunu hatırlatır:

“Zannederim ki, hakaik-ı âliye-i imaniyeyi tamamıyla Risale-i Nur ihata etmiş, başka yerlerde aramaya lüzum yok. Yalnız bazen izah ve tafsile muhtaç kalmış. Onun için vazifem bitmiş gibi, bana geliyor. Sizin vazifeniz devam ediyor. (Ve, inşaallah vazifeniz şerh ve izahla ve tekmil ve tahşiye ile ve neşr ve talim ile, belki Yirmi beşinci ve Otuz ikinci mektupları telif ile Dokuzuncu Şuanın dokuz makamını tekmil ile ve Risale-i Nur’u tanzim ve tertip ve tefsir ve tashih ile devam edecek.)1

● Şerh: Genişletip yaymak; sözün kapalı kısımlarını açıklayıp anlaşılır hale getirmek” demektir. (Lisânü’l-ʿArab, “şrḥ” md.;) Şerh, izahtan daha geniş ve kapsamlıdır. Aynı zamanda “çıkarım” yapmak demektir.

● İzah: Açıklamak. Bir şeyi anlaşılır hâle getirmek.

● Tekmil: Tamamlamak ve kemale erdirmek demektir.

● Tahşiye: Derkenar, hâşiye yazma ve yazılma. Bir sahife içinde geçen cümlenin ya da kelimenin izah ve manasını sahifenin altına veya yan tarafına yazmaktır.

● Neşir: Sözlü ve yazılı olarak yayma, çoğaltma, basım ve yayım, neşriyat…

● Te’lif: Telif, şerh ve izahtan daha ileri ve daha geniş bir izindir. Risale-i Nur hakikatlerini kendine mahsus bir üslup, yazma; yorum ve sırasıyla toplayıp kitâp, eser hâline getirme.

● Talim: Öğretmek ve yetiştirmek anlamındadır. İman ve Kur’an hakikatlerini başkalarına, gelecek nesillere ulaştırmak, onları yetiştirmek…

● Haşiyelerle beyan: Cümle veya pragrafları dipnotlarla anlatmak, dipnotlar yazmak.

● Tanzim: Düzenleme. Namaz bahislerini, Nübüvevet ve Peygamberimizle (asm), vesvese ile ilgili bölümleri bir araya getirmek, lügatçeli, dipnotlu, indeksli neşretmek.

● Tertip: Risale-i Nur’u okuma, anlamada geleceğe yönelik planlama yapma, hedefler belirleme, onlara ulaşmanın yollarını arayıp bulma, tedbirlerin alma, üretme, keşfetme, planlama, tertip yani, işleri bir sebep-sonuç düzeni içinde yürütme.

● Tefsir: Yorum, geniş, derin, tafsilatlı izah ve açıklamalar yapmak.

● Tashih: Metinleri yazılı ve basılı hale getirmek için “düzeltme, sağlamasını yapmaktır.”

Mukaddes kitabımızın “yüz binler, 350 bin2 ve milyonlar” şerh, yorum, tevil, tefsiri yapılmışsa, onun hakiki bir tefsiri Risale-i Nur’un neden yapılamasın, yapılmasın? Mesele ciddi, vazife büyük!

Dipnotlar:

1-Barla Lahikası, Enst./inter., s. 588. (283. mektup); 2-Şuâlar, Enst./inter, s. 373.