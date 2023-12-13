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13 ARALIK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Şeriatın hakikatine yetişmek mutluluktur

Ali FERŞADOĞLU
13 Aralık 2023, Çarşamba
BM; Milletlerarası İnsan Hakları Beyannamesini 10 Aralık 1948’de kabul etmiş. Ne var ki İslam ülkeleri ve dünyanın çeşitli yerlerinde 100 binlerce insanın katledilip cinayetlere kurban gitmesi esef verici. BM Milletlerarası Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin “2023 Küresel Cinayet Çalışması” raporuna göre 400 bin kişi cinayet kurbanı!

Oysa, İnsan hak ve hürriyetleri cihanşumül beyannamesi 1948’de değil, 610’da ilân edilmeye başlanmış, 632’de kemale erdirilmiş. Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye baştan sona hak, iman/inanç, düşünce, vicdân, ibâdet hürriyeti; hatta eşya haklarıyla dolu. 15 asırdır gönülden gönüle okuna, yaşana, anlatıla geliyor.  

Keza, medeni dünyanın da araştırma ve itiraflarından biliyoruz ki; “Medeniyetin hiçbir hakiki mehasini (güzelliği) yoktur ki, İslamiyette sarahaten (açıkça), veya zımnen (üstü kapalı), veya iznen veya daha ahseni (güzeli) bulunmasın.”1 

Tarih ilmi diyor ki: “Asr-ı Saadetten evvelki zamanlarda kalb katılığı ve merhametsizlik öyle bir hadde baliğ olmuştu ki, kocaya vermekten ar ederek kızlarını diri diri toprağa gömerlerdi! Asr-ı Saadette İslamiyetin doğurduğu merhamet, şefkat, insaniyet sayesinde, evvelce kızlarını gömerlerken müteessir olmayanlar, İslamiyet dairesine girdikten sonra karıncaya bile ayak basmaz oldular.”2  

Öyle ise bu vahşet ve cinayetlerin sebebi ne? Bediüzzaman şu cevabı verir: “İslâmiyetin mağz ve lübbünü terk ederek kışrına ve zahirine (kabuk) vakf-ı nazar ettik ve aldandık. Ve su-i fehim (yanlış anlama) ve su-i edeple (kötü ahlak ile) İslâmiyetin hakkını ve müstehak olduğu hürmeti ifa edemedik.”3 Dolayısıyla, Müslümanlar da bu vahşete ya ortak veya seyirci! Ancak, insanlığı ve “Bizi kurtaracak yine onun (İslamiyetin) merhametidir.” 

Şart şu ki, Müslümanlara İslamı yaşamalı, perde olmamalı: “Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemâlâtını ef’âlimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri, elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler; belki küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyete dehâlet edecekler.”4 

Bilim adamı ve feylesofları itiraf ve ikrar etmiş: “İslâmiyetin kanunları, yüksek bir tarzda âlemin ıslahına kâfidir. Shebol (Şebol) demiş ki: ‘Muhammed’in (asm) beşeriyete intisabıyla bütün beşeriyet muhakkak iftihar eder. Çünkü o zat ümmî olmasıyla beraber, on üç asır evvel öyle bir Şeriat getirmiş ki biz Avrupalılar, iki bin sene sonra onun kıymetine ve hakikatine yetişsek en mes’ud, en saadetli oluruz.”5 

Dipnotlar:

1-ESDE yeni tanzim, 2009, s. 73.; 2-İşaratü’l-İ’caz, Enst./intr, s. 164.; 3-Muhakemât, Enst./inter, s. 7.; 4-Hutbe-i Şamiye, Enst./inter., s. s. 30.; Mektubat, s. 256.

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