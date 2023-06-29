''Şeriatın yüzde 1'i siyaset'' ne demektir?'' - 2

16.6.2023 tarihli yazımıza yapılan yorumlar ve talep üzerine, “Şeriat da yüzde doksan dokuz ahlâk, ibadet, âhiret ve fazilete aittir. Yüzde bir nispetinde siyasete mütealliktir; onu da ulü’l-emirlerimiz düşünsünler.”1 meselesini tekrar ele almayı zaruri kıldı.

“Yüzde bir nispetinde siyasete mütealliktir; onu da ulü’l-emirlerimiz düşünsünler” cümlesinden şu çıkarımı yapabiliriz: Şeriat’ın içtimai, siyasi ölçüleri yüzde birdir; onu da fiilen uygulayacak olan “ulü’l-emir” olan yöneticilerdir. Yoksa, Risale-i Nur’un ortaya koyduğu Kur’an ve Sünnet-i Seniyyenin bu zamandaki içtimai, siyasi ölçü ve stratejileri “yüzde doksan dokuz”un içindedir; “yüzde bir”in değil! Bunu şu cümlelerden çıkarıyoruz: “Risale-i Nur, Kur'ân ve yüksek İslâm siyâsetini takip eder.”2 “Hürriyet, meşrutiyet, adalet”, aynı zamanda şeriatın da kavramlarıdır: “Hürriyet imanın hassasıdır (özelliğidir).”3 “Meşrutiyet (demokrasi) “Veşavirhum fil-emri/Ve işlerde onlarla istişare et.”, “Ve emruhum şûra beynehum/Onların aralarındaki işleri istişare iledir.”4 âyet-i kerîmelerinin tecellîsidir.”5 Kur’an-ı Hakim’de vurgulan “şûra” ve “meşveret” demokrasi, meclis sistemdir. “İstibdat, zulüm ve tahakkümdür. Meşrutiyet, adalet ve Şeriattır.”6 Ve “Rûh-u meşrûtiyet, şeriattandır; hayatı da ondandır.”7 “Asıl, Şeriatın meslek-i hakîkisi, hakikat-ı Meşrutiyet-i meşruadır.8 “Velateziru vaziretun vizre uhra/Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.”9 suçun şahsiliği cihanşümul hukuk prensibidir.”10 aynı zamanda “Şeriatın” da kanun-i esasisidir ve “yüzde bir” değil; “yüzde doksan dokuz”un muhtevasındadır. Eğer “yüzde bir” içinde kabul edersek, “99 sefer ahlâk, ibadet, âhiret ve fazilet; 1 defa siyaset” dememiz ve yazmamız gerekmez miydi?

Halbuki, Risale-i Nur’un temel kitapları, “Sözler, Mektubat, Lem’alar, Şualar” olmak üzere dörttür; Lahikalar, 27. Mekktuptur. Külliyat’ın 1956’da latince baskısının orijinali 6000, lâhikalar ise, 2500 sayfayı aşkındır. Buna göre, içtimai, siyasi meseleler “yüzde 1” değil, yüzde 41.6 eder! Demek ki, Risale-i Nur’un ortaya koyduğu siyasi ölçüler, “Şeriatın yüzde doksan dokuz ahlâk, ibadet, âhiret ve fazilet”i içindedir ve “Her birisinin kendi makamında riyasetleri vardır ve birincidir!”11

Dipnotlar:

1-Divan-ı Harb-i Örfî, Enst./intr., s. 28.; 2-İşârâtü'l-İ'câz, s. 84.; 3-Münazarat, s. 59.; 4-Al-i İmran Suresi, 159., Şûra Suresi, 38.; 5-Münâzârât, s. 23.; 6-Divan-ı Harb-i Örfî, s. 23.; 7-Münâzârât, s. 38.; 8-Divan-ı Harb-i Örfî, s. 22.; 9-En’âm Sûresi, 164.; 10-bknz., Mektubat, s. 66.; 11-Kastamonu Lâhikası, s. 11.