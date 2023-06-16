“Şeriatın yüzde 99’u ahlâk; yüzde 1’i siyaset” ne demektir?

Bir kardeşimiz, “Şeriat da yüzde doksan dokuz ahlâk, ibadet, âhiret ve fazilete aittir. Yüzde bir nispetinde siyasete mütealliktir; onu da ulü’l-emirlerimiz düşünsünler.”1 cümlesinden hareketle, “Asli hizmetlerimize dönelim” dedi.

Tahlil ve analiz edersek: Biz bu dünyaya imtihan için “yüce Allah’ın ahlakıyla ahlaklanmaya geldik”.2

“Şeriat-ı İslamiye… siyasetü’l-medeniye (toplum siyaseti, yönetim bilimi), nizamatü’l-alem (genel düzenleme), hukuk, muamelat, adab-ı içtimaiye (sosyal, beşeri münasebetler), vesaire vesaire gibi ulum ve fünunun ihtiva ettikleri esasatın (da) fihristesidir.”3 “Hürriyet imanın hassasıdır (özelliğidir).”4 “İstibdat, zulüm ve tahakkümdür. Meşrutiyet, adalet ve Şeriattır.”5 “Bu zamanın bir mehdîsi ve müceddidi”6 olan Risale-i Nur, “Yüksek İslâm siyaseti’ ve ‘Kur’ân siyâsetini’ takip”7 ettiğine, “(Münazarat) siyâset tabiblerine, teşhis-i illete (siyaset doktorlarına hastalığı teşhise) dâir hizmet ile muvazzaf (vazifeli).”8 olduğuna göre, içtimai, siyasi ölçü ve stratejileri de belirler.

Risale-i Nur; ahlak, içtimaiyat ile sair manevi, sosyal ilimlerinin harmanlanmasıyla hasıl olan “ulûm-u imaniye”, en yüksek iman ve İslâm ilmidir. İman, ibadet, ahlâk, ukubat vs. gibi meseleleri de izah eder. Bunlar da hem “iman” hem de içmaiyat/sosyal, siyasi kavramlardır ve “ulum-u imaniyede tavzif” kapsamında ele alınırlar. Ki, “Risaletü’n-Nur’un kitapları birbirine tercih edilmez. Herbirinin kendi makamında riyaseti var (ve birincidir).”9 Risale-i Nur’un temel kitapları, “Sözler, Mektubat, Lem’alar, Şualar” olmak üzere dörttür. Lahikalar, 27. Mekktuptur. Bediüzzaman’ın tashihinden geçen Külliyat’ın orijinali 6000 küsur, lâhikalar 2500 sayfayı aşkındır. Eğer “yüzde 1”i, yüz kelime, bir kelime içtimai, siyasi kelime diye anlarsak eksik anlamış oluruz.

Dipnotlar:

1-Divan-ı Harb-i Örfî, Enst./intr., s. 28.;

2-Aliyyu’l-Muttaki, Kenzu’l-Ummal, No: 55.;

3-İşaratü’l-İ’caz, s. 166.;

4-Münazarat, s. 59.;

5-Divan-ı Harb-i Örfî, s. 23.

6-Barla Lahikası, s. 103.;

7-İşârâtü’l-İ’câz, s. 84.;

8-Münâzarât, s. 20.;

9-Kastamonu Lâhikası, s. 11.