"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Sevgi müsbet, düşmanlık menfi hormon salgılar

Ali FERŞADOĞLU
02 Mayıs 2020, Cumartesi
Müsbet, pozitif veya menfi, negatif duygu ve hasletlerin karşılığı, sevabı veya cezasının peşinen verildiğini izah ve ispat eder. Mevzuun ana fikrini, özetini giriş cümlesinde şöyle veriyor:

“Cenab-ı Hak kemal-i kereminden ve merhametinden ve adaletinden, iyilik içinde muaccel bir mükâfat ve fenalıklar içinde muaccel bir mücazat dercetmiştir (yerleştirmiştir). Hasenatın içinde, âhiretin sevabını andıracak manevî lezzetler, seyyiatın içinde, âhiretin azabını ihsas edecek manevî cezalar derc etmiş.

“Meselâ: Mü’minler mabeyninde muhabbet, ehl-i iman için güzel bir hasenedir. O hasene içinde, âhiretin maddî sevabını andıracak manevî bir lezzet, bir zevk, bir inşirah-ı kalb dercedilmiştir. Herkes kalbine müracaat etse bu zevki hisseder.” 1

Muhtaç birisine iyilik etmek, yardım etmek sevabın yanında, peşin olarak bir mükâfatı huzur ve mutluluk şeklinde ihsan ediliyor. Psikoloji, psikiyatri uzmanları, “Her duygu ve hasletimiz hormon salgılar. Sevmek, paylaşmak, iyilik etmek; mutluluk; düşmanlık, kin, öfke de mutsuzluk, sıkıntı hormonları üretir” der.

Allah için sevmek, mutluluk hormonları salgılar, stres hormonlarını baskılar. En güçlü mutluluk hormonlarından olan “melatonin”, muhabbet gibi pozitif duygularla salgılandığında, immün-sistemini güçlendirdiği için fizikî hastalıklardan da korur. Hasta isek, kısa zamanda iyileşmemize sebep olur.

Bağışıklık sistemi olan imnün tıpta şöyle tarif edilir: Bir canlıdaki hastalıklara karşı koruma yapan, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden işleyişlerin toplamıdır. Sistem, canlı vücudunda geniş bir çeşitlilikte, virüslerden parazitik solucanlara, vücuda giren veya vücutla temasta bulunan her yabancı maddeyi tarar; onları, canlının sağlıklı vücut hücrelerinden ve dokularından ayırt eder.

İşte, muhabbet, merhamet, emniyet, iyilik gibi duygular ile Kur’ân okuma, duâ, zikir, şükür, fikir; uhrevî sevabın yanında; dünyevî olarak peşinen bağışıklık sistemimizi güçlendirir; sağlıklı, huzurlu ve mutlu olmamızı da sağlar.

Diğer müsbet, pozitif duygular da böyledir. Hem sevdiklerine olumlu, lâtif dalgalar gönderir; hem de Allah için sevdiği için huzur ve mutluluk hormonunu üretir, geliştirir. 

Dipnot:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Uhuvvet Risalesi, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 97.

Okunma Sayısı: 125
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Said Nursi hürriyeti hep gündemde tuttu

    Çocuklara güven verin

    İlhaka Avrupa'dan red

    ABD'de ölü sayısı 63 bin 972'ye ulaştı

    "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırlandı

    DSÖ'den Trump'a cevap

    Güney Kore Milletvekili: Kim'in öldüğünden yüzde 99 eminim

    Bakan Koca: Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı

    ‘Evdekal’ ormanı kuruluyor

    "Hocamızın ismi hem gönlümüzde hem hastanede yaşayacak"

    AFAD: Yurtlardan 35 bin 496 kişi tahliye edildi

    “Panikle tüketim virüs kadar tehlikeli”

    Salgın, işsizliğe rekor kırdıracak

    Asıl itibar, demokrasi seviyesiyle ölçülür

    Şehir Planlama çerçevesinden ''Kovid-19 ve Şehirler'' analizi

    Osmanlı'da karantina bu şekilde uygulanmış

    İsrail güçleri 6 Filistinliyi yaraladı

    Hafter milisleri Trablus'a saldırdı: 3 sivil öldü

    Dinî değerler çok önemli

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Temsilî Cuma ve hutbe konuları
    Genel

    Said Nursi hürriyeti hep gündemde tuttu
    Genel

    Çocuklara güven verin
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Virüs isnadı” tartışması
    H. Muharrem OKUR

    İki farklı mektup
    Sebahattin YAŞAR

    Hanımla hasbihal
    Mehmet ÇETİN

    İstanbul Sözleşmesi’nin sebep olduğu tartışmalara doğru
    Ali FERŞADOĞLU

    Sevgi müsbet, düşmanlık menfi hormon salgılar
    Genel

    Kemal Ural’ı rahmetle yâd ediyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.