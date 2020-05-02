Sevgi müsbet, düşmanlık menfi hormon salgılar

Müsbet, pozitif veya menfi, negatif duygu ve hasletlerin karşılığı, sevabı veya cezasının peşinen verildiğini izah ve ispat eder. Mevzuun ana fikrini, özetini giriş cümlesinde şöyle veriyor:

“Cenab-ı Hak kemal-i kereminden ve merhametinden ve adaletinden, iyilik içinde muaccel bir mükâfat ve fenalıklar içinde muaccel bir mücazat dercetmiştir (yerleştirmiştir). Hasenatın içinde, âhiretin sevabını andıracak manevî lezzetler, seyyiatın içinde, âhiretin azabını ihsas edecek manevî cezalar derc etmiş.

“Meselâ: Mü’minler mabeyninde muhabbet, ehl-i iman için güzel bir hasenedir. O hasene içinde, âhiretin maddî sevabını andıracak manevî bir lezzet, bir zevk, bir inşirah-ı kalb dercedilmiştir. Herkes kalbine müracaat etse bu zevki hisseder.” 1

Muhtaç birisine iyilik etmek, yardım etmek sevabın yanında, peşin olarak bir mükâfatı huzur ve mutluluk şeklinde ihsan ediliyor. Psikoloji, psikiyatri uzmanları, “Her duygu ve hasletimiz hormon salgılar. Sevmek, paylaşmak, iyilik etmek; mutluluk; düşmanlık, kin, öfke de mutsuzluk, sıkıntı hormonları üretir” der.

Allah için sevmek, mutluluk hormonları salgılar, stres hormonlarını baskılar. En güçlü mutluluk hormonlarından olan “melatonin”, muhabbet gibi pozitif duygularla salgılandığında, immün-sistemini güçlendirdiği için fizikî hastalıklardan da korur. Hasta isek, kısa zamanda iyileşmemize sebep olur.

Bağışıklık sistemi olan imnün tıpta şöyle tarif edilir: Bir canlıdaki hastalıklara karşı koruma yapan, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden işleyişlerin toplamıdır. Sistem, canlı vücudunda geniş bir çeşitlilikte, virüslerden parazitik solucanlara, vücuda giren veya vücutla temasta bulunan her yabancı maddeyi tarar; onları, canlının sağlıklı vücut hücrelerinden ve dokularından ayırt eder.

İşte, muhabbet, merhamet, emniyet, iyilik gibi duygular ile Kur’ân okuma, duâ, zikir, şükür, fikir; uhrevî sevabın yanında; dünyevî olarak peşinen bağışıklık sistemimizi güçlendirir; sağlıklı, huzurlu ve mutlu olmamızı da sağlar.

Diğer müsbet, pozitif duygular da böyledir. Hem sevdiklerine olumlu, lâtif dalgalar gönderir; hem de Allah için sevdiği için huzur ve mutluluk hormonunu üretir, geliştirir.

Dipnot:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Uhuvvet Risalesi, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 97.