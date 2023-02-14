Mübârek gün-gecelerin yanında anneler, babalar, sevgililer gibi özel günler de vardır. Peki, özel günlerde, özel kişileri ve dahi sevgililerimizi sevmeyelim mi? Sevelim, sevilelim, ama putlaştırmadan!

Zamanımızın putları: Madenlerden yapılan altın, gümüş takılar, para… İtibari putlar: Makam, şan-şöhret, milliyetçilik, korku putu! Diğer cazibedar putlar: Kadın, şarkıcı-türkücü, sporcu! Ve sevgililer putu!

Sevgi var, insanı alay-ı illiyine yükseltir, sevgi var, esfel-i safiline atar! Günlere yüklediğimiz manalar ve kutlama şekillerimiz; mânây-ı harfiyle bakış bizi ihya eder, mânây-ı ismiyle bakış tehlikeli sonuçlara götürür.

Yaratılan herşeyi, “Ne kadar güzel yapılmışlar” diye “Cenâb-ı Hak hesâbına onlara ve onlar ayna oldukları esmâya muhabbet” etmeli. Evet, “Muhabbet ihtiyârî değil. Hem, ihtiyac-ı fıtrîye binâen, leziz taamları ve meyveleri severim, peder ve vâlide ve evlâtlarımı severim, refîka-ihayatımı severim, dost ve ahbablarımı severim, enbiyâ ve evliyâyı severim, hayatımı, gençliğimi severim, baharı ve güzel şeyleri ve dünyayı severim. Nasıl bunları sevmeyeceğim? Nasıl bütün bu muhabbetleri Cenâb-ı Hakkın zât ve sıfat ve esmâsına verebilirim? Bu ne demektir?

“Tâdâd ettiğin sevdiklerini, sevme demiyoruz. Belki, onları Cenâb-ı Hakkın hesâbına ve Onun muhabbeti nâmına sev deriz. Meselâ, leziz taamları, güzel meyveleri, Cenâb-ı Hakkın ihsanı ve o Rahmân-ı Rahîmin in’âmı cihetinde sevmek, Rahmân ve Mün’im isimlerini sevmektir. Hem mânevî bir şükürdür. Şu muhabbet, yalnız nefis hesâbına olmadığını ve Rahmân nâmına olduğunu gösteren, meşrû dairesinde kanaatkârâne kazanmak ve mütefekkirâne, müteşekkirâne yemektir.” (Sözler, s. 582.)

Allah Habibdir, Veduddur. Öyle ise, “Fani lezzetlere mukabil, lezaiz-i bakiyeyi veren Halıkı daha ziyade ubudiyetle sevmek lazım değil midir?” (Mesnevi-i Nûriye, s. 181.)

Peygamberimizin (asm) bir ünvanı, “Habibullah”tır. “Bak, değil zâhirî bir tasallut, belki akılları, ruhları, kalbleri, nefisleri feth ve teshîr ediyor.” (Mektûbât, Enstitü/internet, s. 14.)

14 Şubat Sevgililer Günü’nde ve her gün, hem meşru dairedeki sevgilini, “Hem, refîka-i hayatını, rahmet-i İlâhiyenin mûnis, latîf bir hediyesi olduğu cihetiyle sev ve muhabbet et.” (Sözler, Enstitü/internet, s. 584.)