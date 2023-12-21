Şevk için şarj cihazlarımızı aldık mı?

Aile içi, aile dışı, hizmet içi, hizmet dışı birçok sıkıntı ve problemlerle karşılaşırız. Ahirzamanın en son dilimi olan günümüzü, Deccalizm/Süfyanizm ve kolları “ifsat, zındıka, komiteleri” fitneleriyle kasıp, kavruluyor!

“Bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazyikat karşısında ve savletli (saldırgan) bid’alar, dalâletler içerisinde” aşk, şevkimiz kırılır; moralimiz bozulur; tenbellik, atalet ve uyuşukluk zindanına düşeriz!..

Böyle hallerde ne yapmalıyız? Kesinlikle ümit, aşk ve şevk voltajını yükselten, dengeleyen regülatör, ümit, aşk ve şevk regülatörü, ihlas şarj cihazları almalıyız! Voltaj regülatörü, elektrikle çalışan cihazların bağlı olduğu besleme hattındaki gerilim dalgalanmalarını önleyerek cihazların zarar görmesini engelleyen düzenleyicidir. Şarj aleti, elektriği tükenen pilleri, telefonları ve bataryaları doldurmaya yarayan cihazdır.

Peki, bunlar nedir ve nerede bulunurlar? Kur’an ve Sünnet-i Seniyye’de bulunur. Onlar da Risale-i Nur çarşısında bulunur. İsimleri, İhlas Risalesi, Hizmet Rehberi, Dördüncü Mesele, Beşinci Şua, Hucumat-ı Sitte, Münazarat, vs. eserlerdir. Aslında “Hayat bir faaliyet ve harekettir. Şevk ise matiyyesidir.”1

Şevk, şiddetli arzu halidir. Matiyye ise, binek demektir. “Himmetiniz şevke binip mübareze-i hayat meydanına çıktığı vakit, en evvel düşman-ı şedîd olan yeis rastgelir.”2 İşte bu durumda, “Lateknatu min rahmetillah/Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.”3 âyeti bize sonsuzluk çapında bir ümit, aşk ve şevk aşılar.

Böylece, ferd, aile, cemaat, toplum, İslam ve insanlık alemi olarak başımıza gelen dehşetli musibet ve belalar ve çalkantılar karşısında ümit, aşk, şevkimizi, moralimizi ihlas regülatörü ile yükseltebilir; sebat ve metanetimizi tekrar kazanırız.

Bediüzzaman bize şöyle sesleniyor: “Evet, evet... Sivrisinek tantanasını kesse, balarısı demdemesini bozsa, sizin şevkiniz bozulmasın, hiç teessüf etmeyiniz.”4

Herşey alt üst olsa bile, asla ümidinizi kaybetmemeli. Zira, “Ümitvar olunuz! Bu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sadâ İslâm’ın sadâsı olacaktır!”5

Dipnotlar:

1-Münazarat, Enst./inter., s. 133.;

2-Age., s. 136.;

3-Zümer Suresi, 53.;

4-Münâzarât, Enst./inter., s. 46.;

5-Tarihçe-i Hayat, s. 133.