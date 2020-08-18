Sihirbazların maskesini indirmek için

İllüzyonun diğer adı, olumsuz, menfi telkin değil midir? Ki, bunu, günlük hayatımızda şaka olarak da yaparız.

Arkadaşlar ve çocuklar arasında, insanları nasıl kandırıp aldatabileceklerini göstermek için benim illüzyon numaram da şu idi. (Bunu siz de yapabilirsiniz.)

Su dolu bir bardağın içine ellerinizle attığınız madeni bir lirayı (eskiden 2.5 lira ile yapardım), hiç el değdirmeden ve ıslanmadan üfleyip püfleyip bardağın dışına çıkarıyorum! Hazırlık şöyle:

Önce muhataplarımıza böyle bir maharetimizin olduğunu söylüyor, ikna ediyoruz. Bir örtü alıyoruz. Su bardağını dolduruyoruz; masanın üstüne koyuyoruz. Daha önce bir lira büyüklüğünde bir camı kestiriyoruz veya el fenerinin camını alıyoruz. Sonra örtüyü bardağın üzerine örtüyoruz. Kimseye göstermeden avucumuzda sakladığımız camı perdenin altından para yerine muhatabımızın eline tutuşturuyoruz. Madeni bir lirayı gösteriyoruz ve perde altından parayı bardağın yan tarafına bırakıyoruz. Eline tutuşturduğumuz camı su dolu bardağın içine attırıyoruz. “Trink” diye içine düşüyor. Sonra “üüf, püüf, hokus-fokus” diye dudaklarımızı kıpırdatarak perdeyi açıyoruz! Hayda, para bardağın dışında, hem de ıslanmamış! Cam suyun içinde görünmüyor tabiî. Muhatabınız parayı eviriyor, çeviriyor, bardağın sağına, soluna bakıyor şaşkın şaşkın. Ve bir daha yapmanızı istiyor.

Bu sefer parayı bir eliyle tutuyor, diğer eliyle bardağın ağzını kapatarak parayı bırakıyor dışına atmadığından emin olmak için… Ama, her seferinde şaşkınlığı bir kat daha artar. Tabiî, bu sizin illüzyon maharetiniz ve onun dikkatsizlik seviyesi nisbetindedir!

“Bu suyun sihri kaçtı, değiştirmem lâzım!” deyip lavaboya gidiyor, bardağın içinden para gibi yuvarlak camı alıyor, oyununuzu devam ettiriyorsunuz. Yalnız dikkat ediniz, “Sihir bozulur!” diyerek muhatabınızın sizi takip etmesine veya suyu kendisinin değiştirmesine müsaade etmeyiniz.

İşte, yerli siyasî, idarî illüziyonistler halkı, küresel sihirbaz diplomatlar siyasetçileri ve insanları böyle illüzyonlarlar, sihirlerler, büyülerler, uyuştururlar, uyuturlar ve soyup-soğana çevirirler.