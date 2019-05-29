Sıkıntılar karşısında ne yapmalıyız?

Problemsiz ve sıkıntısız bir dünya yoktur. “İnsan ve faaliyet” olan yerde sıkıntı ve problemler kaçınılmazdır.

Problemleri çözmek, sıkıntıları atlatmak için ne yapmalı, nasıl davranmalıyız? Kendi indî, hissî, nefsî ölçülerimizle mi çözmeli, halletmeliyiz? Hastayı doktora, problemi matematikçiye, işi ustasına götürüp tedavi ediyor, çözüyor ve hallediyoruz; değil mi?

Eğer doktor, usta ve uzman isek, mesele yok. Aksi halde kendimiz müdahale edersek hastayı öldürür, problemi çözümsüz hale getirmez miyiz?

Sosyal hayat çin de bu prensip geçerlidir. Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki “iman, ibadet, ahlâk, ukubat; içtimaî” ölçü, prensip ve stratejilerini ortaya koyan bir doktora, otoriteye ve uzmana müracaat etmeliyiz. O da zamanımızın müceddidi, müçtehidi, müfessiri Bediüzzaman Said Nursî’dir. Meselelerimiz Risale-i Nur Külliyatı’nda teşhis ile tedavi etmiş, problemlerimizi çözmüştür.

Bunu da, yalnızca iddia ederek değil, akıl, kalp, vicdan ve sair duygularımızı tatmin edecek şekilde ispat ederek yapmıştır.

Problem ve sıkıntıları çözmenin prensiplerinden bazıları şunlardır:

“Bir dert görünürse, devası asandır.” (Bediüzzaman, Münâzarât, s. 73.)

Demek ki, öncelikle hastalık, problem ve sıkıntıyı doğru teşhis etmeli ki, tedavi kolay olsun.

“Her şeyi, olduğu gibi tavsif etmek gerektir.” (Hutbe-i Şamiye, İstanbul, 1999, s. 127)

İşi saklamadan, görmezlikten gelmeden herşeyi olduğu gibi ortaya koymalı. Meselâ, “Denize, göle, dereye girmek orucu bozar mı?” diye sorana, “Bozmaz!” diye dosdoğru cevap vermeli, tehlikeleri var, diye saklamamalı! Gerçeği saklamanın sonu felâkettir, bu da cinayettir.

Ama, şu izahı da yapmalı:

“Her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. İşte, size söylediğim sözler hayalin elinde kalsın, mihenge vurunuz… Delil ve âkıbete bakınız.” (Bediüzzaman Said Nursî, Münâzarât, s. 119.)

Problem ve sıkıntıyı veya çaresini ortaya koyuyorum diyen; işi bozabilir veya yanılabilir; kaş yapayım derken göz çıkarabilir. Körü körüne ne derse yapmamalı, mihenge vurmalı (Kur’ân, Sünnet ve Risale-i Nur mihengine). Mutlaka “delil ve akıbete / sonuca” bakmalı. Yani, delil, belge varsa tamam; delil yoksa, “bu işin sonu nereye gidiyor?” diye aklî, mantıkî, vicdanî delilleri konuşturmalı.

Kimin ne derece haklı veya haksız olduğu ancak mihenge vurularak anlaşılır.