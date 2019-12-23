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23 ARALIK 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Sıkıntılarımızın kaynağı

Ali FERŞADOĞLU
23 Aralık 2019, Pazartesi
Dîhekî, Mevlânâ Câmî huzûrunda kendi faziletlerini şöyle arz eder:

“Hüsrev’e şöyle cevap verdim, Kâmile böyle cevap verdim, Selmân’a şu nâzireyi yaptım, Ahmed’e şunları söyledim, Mehmed’e şu cevapları yetiştirdim.”

Mevlânâ Câmî:

“Dîhekî, bunlara bu cevapları vermişsin, ama yarın Hakkın Divanına varınca Allah’a ne cevap vereceksin, onu söyle!”

Bugün çektiğimiz sıkıntı, yaşadığımız problem, krizlerin sebebi idraksizliğimiz, şuursuzluğumuz, şükürsüzlüğümüz, hırs ve israfımızdır. 

Tuhaf bir halimiz var: Anlama, idrak, şuûr, düşünme, sonuçları değerlendirebilme melekelerimiz yerinde olduğu halde hadiseleri, meseleleri ve başımıza gelecekleri düşünmüyor, idrak etmiyor, şuuruna varamıyor; başıboş kalacağımızı zannediyoruz.

Ne yazık ki, yanılıyor ve yanıltılıyoruz. Zira, “Muhakkak sonsuz mutluluğa ve daimî ceza görmeye adayız. Küçük büyük, az çok, her işimizden muhasebe göreceğiz. Ya taltif veya tokat yiyeceğiz.” (Bediüzzaman, Mesnevi-î Nûriye, s. 150.)

Sebebi de şöyle açıklanır:

“Acaba, hiç kàbil midir ki, insan, yeryüzü ve varlıkların halifeliğini yüklensin; İlâhî işlere, kâinattaki muhteşem terbiyeye (atomdan yıldızlara, galaksilere kadar her şey terbiye ediliyor) şâhid; Allah’ın varlığı ve birliğini ilân etmekle mükellef olsun sonra kabre gidip rahatla yatsın ve uyandırılmasın, küçük büyük her amellerinden suâl edilmesin, mahşere gidip mahkeme-i kübrâyı görmesin? Hayır ve aslâ.” (Bediüzzaman, Sözler, s. 76) İsraf, nimete hürmetsizlik, saygısızlıktır. Hangi maddeleri çöpe atarız, saçıp savururuz? Değer vermediğimiz, çürük, eski-püskü olanları değil mi? Bir nimet, meselâ, elma, ekmek veya su; kâinat fabrikasında dokunuyor, harika bir sanatlıdırlar. İsraf eden, bu sanatı, bu değeri, bu nimeti istihfaf ediyor, hafife alıyor, değersiz buluyor!..

“Hırs, haybet ve hasârettir. Maksudunu kaçırmak ve istiskale mâruz kalıp teshilât ve muavenetten mahrum kalmak, hattâ yani, “Hırs, hasâret ve muvaffakiyetsizliğin sebebidir” olan darbımesele mâsadak olur. Gitmek istedi, ama bal lezzetli gelmişti. Bir türlü bırakamadı; kendini balın lezzetine kaptırdı; bal damlasının içine girdi.

Çıkmak istedi; fakat, buna gücü yetmedi. Debelendikçe daha da battı ve balın içinde can verdi.

Karınca hırs göstermeseydi ve az bal ile yetinseydi ölmeyebilirdi!

Hikmet ehli der ki:

‘’Dünya büyük bir bal damlasıdır.

Kim ondan yetecek kadarıyla iktifa ederse kurtulur. Kim de ona dalarsa, karınca misali battıkça batar ve helâk olur...’

Evet, insan, karınca misal, hadiseler, bilhassa siyasiî gevezelikler ile hırsa batarsa, gark olur gider!

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