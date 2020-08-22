Sıkıntısız hicret de, hizmet de yok

Hicreti, kesben değil, kalben gerçekleştirebiliriz. 13 senelik sakıntılı, problemli, işkenceli, ölüm derecesine varan ambargolu-boykotlu devrin sona ermesidir hicret.

Hicretle Yesrip Medine, Medine İslâm medeniyetinin eşiği ve beşiği olur! Hicret İslâmın dünyaya açılmasıdır. Hicret başlı başına bir mu’cizedir. Hicret, İslâmiyeti yaymaktır, dünyaya açmaktır. İslâmiyeti tebliğdir, inkişafına çalışmaktır.

Hicret, Allah’ın vahyinin insanlara ulaştırılmasıdır. Tevhid dâvâsının bütün dünyaya ilân edilmesinin önemli bir dönüm noktasıdır.

Hicretten on sene sonra ise Mekke şefkat, sevgi, af, barış ve gönül fethi şehrine dönüşmüştür. Hepsi İslâmiyet’le şereflenmiştir. Hicret, uhuvvet, yani, kardeşlik bağlarını yeniden tesistir. Nuranî hicret tevhidi, birliği, ittifakı, ittihadı, muhabbeti ve uhuvveti/kardeşliği gerektirir.

Bunlar da kaynaşma, sosyalleşme, dayanışma, yardımlaşma, ileri düzeyde irtibatlaşma, fikir, bilgi alış verişini netice verir. Bu da maddî manevî gelişme, ilerleme demektir.

Hülâsa, zulmetten nura, şirkten tevhide, zulümden adalete, yanlıştan doğruya, hatadan tevbeye, sebeplerin karanlık perdelerinden Allah’ın yüce kurdetine ilticâ etmek hicrettir.

Asr-ı Saadet kahramanları, dünya malını mülküne karşılık, sonsuz mutluluk yurdu ahiretini satın alıyordu.

Hicret, şu mealdeki âyete gitmektir: “Ey imân edenler! Adalet üzere olun ve Allah için şahidlik edin. Kendi aleyhinize veya anne ve babanızla akrabalarınızın aleyhine olsa bile. Hakkında şahidlik ettiğiniz kişi, zengin de olsa, fakir de olsa doğruluktan ayrılmayın. Çünkü ikisini de Allah sizden daha iyi gözetir.” (Nisa Sûresi, 135)

Hicret, Asr-ı Saadete, Cezîretü’l-Araba gitmek, fikren, zikren ve hayalen olsun o Resul-i Ekrem’i vazife başında görüp ziyâret etmektir.

“Aziz kardeşim! Bu kaideleri birer birer sayıp kafana koyduktan sonra, zamanın hayal ve hülyalarından, muhitin evham ve hurafelerinden tecerrüd et, çıplak ol, bu asrın sahilinden dal, Ceziretü’l-Arab Yarımadası’na çık. O yarımadanın mahsulatından olan insanların kılık ve kıyafetlerine gir, fikirlerini başına tak, pek geniş olan o sahraya bak. (Bediüzzaman İşaratü’l-İ’caz, s. 168)